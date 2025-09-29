B. szef MS Zbigniew Ziobro pytany przez nielegalną komisję śledczą o inwigilację polityka KO Krzysztofa Brejzę systemem Pegasus przypomniał, że sprawa była już wyjaśniana. „Ujawnijmy materiał dowodowy dotyczący państwa Brejzów, ujawnijmy kwestię immunitetu, pozwólmy Polakom wyrobić sobie zdanie” - zasugerował.
Podczas przesłuchania Zbigniewa Ziobry przez nielegalną komisję śledczą parokrotnie pojawiał się wątek zakupu systemu Pegasus. Polityk zaprzeczył jakoby w procesie tym miała swój udział premier Beata Szydło. W dalszej części przesłuchania Ziobro był pytany o podsłuchiwanie za pomocą Pegasusa „polityków opozycji, dziennikarzy, sędziów, prokuratorów, działaczy społecznych”.
Zaznaczyłem, iż system uzyskiwania danych ze smartfonów jest przeznaczony wyłącznie do najważniejszych przestępstw. Podkreślałem to wielokrotnie dzisiaj
— zaznaczył Ziobro.
Ja twierdzę, że takich przypadków nie było
— dodał.
Wyciek do mediów
B. szef MS był też pytany o to, że informacje pozyskane przy wykorzystaniu systemu Pegasus trafiały w zmanipulowanej formie do mediów.
Nawet, jeżeli rzeczywiście doszło do przecieku, takie rzeczy się zdarzają
— powiedział polityk PiS.
Dodał, że do mediów trafiały też informacje na jego temat.
Sam jestem ofiarą przecieków z państwa komisji informacji, które są objęte najwyższą ochroną. Chodzi o zdrowie. Opinia, która została przez państwa zamówiona, wyciekła do mediów. To jest przestępstwo przecież
— podkreślił Ziobro.
Sprawa Brejzy
Dopytywany był też o informacje pozyskane z telefonu Krzysztofa Brejzy, szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2019 r.
Wedle mojej wiedzy zostało wszczęte postępowanie, które miało na celu wyjaśnić, czy był to przeciek informacji pozyskanych poprzez urządzenie, o którym pan mówi, czy też może było inne źródło tego przecieku. A jeśli był to taki przeciek, to rozumiem, że służby, które państwu podlegają już od dwóch lat po nielegalnym przeniesieniu prokuratury krajowej, mogły zrobić wszystko, aby tę sprawę dokładnie wyjaśnić
— powiedział Ziobro.
Polityk został skonfrontowany z jego własnymi słowami sprzed kilku lat, gdy mówił, że Krzysztof Brejza miał popełnić przestępstwo. Dopytywany tłumaczył, że Brejza chronił się za immunitetem. Patryk Jaskulski (KO) zauważył, że PiS nie próbowało uchylić mu immunitetu.
Ujawnijmy materiał dowodowy dotyczący państwa Brejzów, ujawnijmy kwestię immunitetu, pozwólmy Polakom wyrobić sobie zdanie
— zaapelował Ziobro.
Brejza się odgraża
Europoseł Krzysztof Brejza poinformował na platformie X, że wniósł do nielegalnej „komisji śledczej” o konfrontację (w trybie Kpk) ze Zbigniewem Ziobro, „by patrząc mu w oczy zmiażdżyć wszystkie kłamstwa, manipulacje i oszczerstwa, do których się dziś posunął”.
Wnoszę też o ujawnienie wszystkich dokumentów – jeśli tylko nie są obarczone klauzulami i komisja może to uczynić. Panie Ziobro. Stańmy na ubitym polu i przy kamerach w sejmowej sali udowodnię Panu nikczemność praktyk, do których jako minister sprawiedliwości Pan się posuwał
— oświadczył Brejza. Pismo skierował do szefowej nielegalnej komisji Magdaleny Sroki (PSL).
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741873-ziobro-wniosl-o-ujawnienie-polakom-prawdy-o-sprawie-brejzow
