„Pax Americana rozciągałoby się w gruncie rzeczy na cały glob, ale w tym Pax Americana byłyby suwerenne państwa, w tym suwerenna Polska. To byłoby pełne zachowanie suwerenności. Oczywiście z tymi wyjątkami, które odnoszą się do NATO, do wydatków na zbrojenia” - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, kreśląc wizję alternatywy dla Unii Europejskiej.
Lider Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Zielonej Góry w ramach wydarzenia z serii „Wygrała Polska!”.
Jarosław Kaczyński przestrzegł, że Polska ma do wyboru dwie drogi, a jedną z nich jest „w pełni zjednoczona Europa pod niemiecką dominacją”.
Praktyczna rezygnacja z suwerenności naszego państwa, ze wszystkimi tego konsekwencjami
— podkreślił.
Jest też druga propozycja, tym razem amerykańska. To jest ta propozycja, którą w sposób najbardziej pełny, chociaż oczywiście tylko ogólnie, nie w szczegółach, przedstawił prezydent Trump w swoim wystąpieniu w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych
— zauważył.
Pax Americana
Podkreślił, że jest to koncepcja, którą można by było określić jako „Pax Americana”.
I to Pax Americana rozciągałoby się w gruncie rzeczy na cały glob, ale w tym Pax Americana byłyby suwerenne państwa, w tym suwerenna Polska. To byłoby pełne zachowanie suwerenności. Oczywiście z tymi wyjątkami, które odnoszą się do NATO, do wydatków na zbrojenia
— mówił.
Jarosław Kaczyński podkreślił, że byłaby to „siła niezwyciężona, najpotężniejsza na świecie, pod przywództwem amerykańskim”.
To jest ta druga propozycja. Droga do niej nie jest tak jasno sprecyzowana, ale ona jest, można powiedzieć, konkurencyjna wobec tej pierwszej. Ma jedną gigantyczną zaletę: zachowujemy swoje państwo i suwerenność
— zaznaczył.
as/Wprost.pl/Wirtualna Polska
