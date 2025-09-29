Działająca nielegalnie po wyrok Trybunału Konstytucyjnego komisja poseł Magdaleny Sroki użyła sądu i policji, aby doprowadzić na swoje spotkanie byłego szefa resortu sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zaskoczył jednak członków pseudokomisji i zeznał, że dzięki użyciu Pegasusa udało się złapać wielu groźnych przestępców, ale także Sławomira Nowaka. „Zbigniew Ziobro profesjonalnie pokazał, jak działał układ Tuska. Za Tuskiem stoją Giertych, Nowak, Gawłowski i Grodzki” - mówi portalowi wPolityce.pl poseł PiS Janusz Kowalski.
Poseł Zbigniew Ziobro został dziś bezprawnie - wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego - doprowadzony przez policję na spotkanie pseduokomisji ds. Pegasusa wprost z samolot, którym przyleciał Brukseli. Były szef resortu sprawiedliwości i Prokurator Generalny urządził dziś członkom nielegalnie działającej komisji poseł Magdaleny Sroki wykład dotyczący skuteczności wykorzystania oprogramowania operacyjnego Pegasus przez służby. Przypomniał, że nie jest to narzędzie przeznaczone wyłącznie do zwalczania terroryzmu, ale także innej i groźnej przestępczości. Oświadczył, że właśnie dzięki Pegasusowi udało się złapać wielu przestępców, ale także zatrzymać Sławomira Nowaka. Zbigniew Ziobro zauważył, że Pegasus był stosowany także w sprawie Polnordu i Romana Giertycha.
Maski układu Tuska opadły. Zbigniew Ziobro profesjonalnie pokazał, jak działał układ Tuska. Za Tuskiem stoją Giertych, Nowak, Gawłowski i Grodzki
— mówi portalowi wPolityce.pl poseł Janusz Kowalski.
Trzeba tę bandę rozliczyć
Nasz rozmówca nie ma wątpliwości, że urządzony przez obecnie rządzących polityczny spektakl, który realizowany jest z rażącym naruszeniem prawa, kiedyś się skończ. Nie wszystko poszło bowiem po myśli Donalda Tuska.
W mojej ocenie, po to potrzebne im były wygrane wybory, aby wielu z ludzi Tuska nie poszło po prostu do więzienia. Po to przejęli nielegalnie prokuraturę, aby ludziom Tuska nie stawiano zarzutów. Po to w końcu, aby Tusk gnębił Mariusza Błaszczaka, Zbigniewa Ziobro czy Mateusza Morawieckiego. Trzeba tę bandę rozliczyć
— ocenia były wiceminister rolnictwa.
