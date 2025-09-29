„Jeszcze raz powtórzę, a powiedział to także Zbigniew Ziobro, że gdybym miał podejmować jeszcze raz taką decyzję, to bym ją podjął” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Michał Woś. Byłemu wiceministrowi sprawiedliwości prokuratorzy Żurka postawili zarzuty w związku z zakupem dla CBA oprogramowania operacyjnego Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dziś w tej sprawie zeznawał przed nielegalną komisją poseł Magdaleny Sroki Zbigniew Ziobro, który powiedział, że Pegasus umożliwiał ściganie groźnych przestępców. „Państwo polskie łapało bandziorów, zabójców, pedofilów, członków mafii watowskich. A to, że w tej grupie znaleźli się ludzie Tuska, to tylko świadczy o środowisku politycznym PO” - ocenia Michał Woś.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Ziobro przed pseudokomisją ds. Pegasusa: Ścigałem przestępców, to nie moja wina, że niektórymi z nich byli współpracownicy Tuska…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741860-wos-spektakl-psedukomisji-sroki-ewidentnie-zaplanowal-tusk