TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Woś: Pegasusem szukaliśmy bandziorów i przestępców. W tej grupie znaleźli się ludzie Tuska. Komisja Sroki to żenujący spektakl

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zbigniew Ziobro, Michał Woś / autor: PAP/Marcin Obara/Fratria
Zbigniew Ziobro, Michał Woś / autor: PAP/Marcin Obara/Fratria

Jeszcze raz powtórzę, a powiedział to także Zbigniew Ziobro, że gdybym miał podejmować jeszcze raz taką decyzję, to bym ją podjął” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Michał Woś. Byłemu wiceministrowi sprawiedliwości prokuratorzy Żurka postawili zarzuty w związku z zakupem dla CBA oprogramowania operacyjnego Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dziś w tej sprawie zeznawał przed nielegalną komisją poseł Magdaleny Sroki Zbigniew Ziobro, który powiedział, że Pegasus umożliwiał ściganie groźnych przestępców. „Państwo polskie łapało bandziorów, zabójców, pedofilów, członków mafii watowskich. A to, że w tej grupie znaleźli się ludzie Tuska, to tylko świadczy o środowisku politycznym PO” - ocenia Michał Woś.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Ziobro przed pseudokomisją ds. Pegasusa: Ścigałem przestępców, to nie moja wina, że niektórymi z nich byli współpracownicy Tuska

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Robert Knap

Robert Knap

Dziennikarz portalu wPolityce.pl. Do grudnia 2023 wydawca i publicysta portalu TVP Info, komentator PR24 i TVP . W latach 2003-2019 reporter, wydawca i prowadzący "Informacje Dnia" oraz autor i prowadzący program publicystyczny "Polski Punkt Widzenia" Telewizji Trwam. Od 2000 r. komentator Radia Chicago 1490AM. W latach 1997-2003 dziennikarz Naszego Dziennika.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych