Wiśniewska krytykuje prezydenta ws. jęz. angielskiego? Jabłoński punktuje posłankę: Powinna w końcu nauczyć się mówić po polsku

Paweł Jabłoński / autor: Fratria/X

To już naprawdę przesada… Skoro pani Aleksandra Uznańska-Wiśniewska zaczyna strofować innych, że słabo mówią po angielsku, czas to wreszcie powiedzieć: ona powinna w końcu nauczyć się mówić po polsku” - zaznaczył na X poseł PiS Paweł Jabłoński.

Posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewka skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego za to, że swoje wystąpienie w ONZ wygłosił w języku polskim. Zaznaczyła, że życzyłaby sobie, aby głowa państwa polskiego posługiwała się na spotkaniach tego rodzaju nienaganną angielszczyzną, jaką - zdaniem posłanki KO - polski prezydent ma rzekomo nie władać.

Lekcja polskiego

Do kuriozalnej wypowiedzi posłanki Uznańskiej-Wiśniewskiej postanowił odnieść się w mediach społecznościowych b. wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który wytknął jej błędy językowe, które sama popełnia.

To już naprawdę przesada… Skoro pani Aleksandra Uznańska-Wiśniewska zaczyna strofować innych, że słabo mówią po angielsku, czas to wreszcie powiedzieć: ona powinna w końcu nauczyć się mówić po polsku

— zauważył Paweł Jabłoński.

Tylko w tej 30-sekundowej wypowiedzi: 1. Nie „dlatego, bo” – a „dlatego, że”; 2. Nie „na gremiach” – a „w gremiach”. No i raczej jednak „przekonujący”, a nie „przekonywujący” (choć niektórzy uważają, że ta druga forma – przez swą powszechność – też stała się poprawna, to jednak trochę razi). Do szkoły

— punktował b. wiceszef MSZ.

