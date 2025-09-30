„Ukraina nie jest krajem niepodległym czy niezależnym i nie powinna zachowywać się tak, jak by była” - powiedział dziś premier Węgier Viktor Orban w podcaście Fight Hour. Polityk skomentował w ten sposób niedawne zarzuty Kijowa, dotyczące rzekomego wtargnięcia węgierskich dronów na terytorium Ukrainy.
Ukraina nie jest krajem niepodległym czy niezależnym i nie powinna zachowywać się tak, jak by była. Trzyma się na powierzchni dzięki nam, dzięki Zachodowi i jego broni. Straciła jedną piątą terytorium, którą odebrała im Rosja, i wtedy skończyła się jej niezależność. Reszta utrzymuje się przy życiu dzięki Zachodowi
— oznajmił węgierski premier, odpowiadając na pytanie o niedawny incydent na granicy węgiersko-ukraińskiej.
Niezależnie od tego, czy kilka węgierskich dronów wleciało nad Ukrainę, czy nie, nie tym powinni się zajmować. Nie tutaj mają wrogów
— zapewnił Viktor Orban.
Ukraina nie jest w stanie wojny z Węgrami, ale z Rosją. Powinna być zaniepokojona dronami na swojej wschodniej granicy. Tu są państwa NATO, nikt jej stąd nie zaatakuje. Nie sądzę, żeby Polacy, Słowacy, Węgrzy czy Bułgarzy chcieli ich zaatakować. To bzdura
— podkreślił.
„Zełenski traci rozum”
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił 26 września o „incydencie na granicy Ukrainy z Węgrami”.
Siły zbrojne zidentyfikowały naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez drony rozpoznawcze, najpewniej węgierskie
— ogłosił Zełenski.
Komentując tę informację, minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto wyraził pogląd, że „prezydent Zełenski traci rozum z powodu swojej antywęgierskiej obsesji i zaczyna dostrzegać rzeczy, których nie ma”. Również węgierska armia zaprzeczyła, jakoby jej drony naruszyły przestrzeń powietrzną sąsiedniej Ukrainy.
Premier Węgier ocenił w dzisiejszej rozmowie, że „Ukraina mogłaby wygrać wojnę tylko wtedy, gdyby setki tysięcy żołnierzy przybyły z Europy Zachodniej lub USA do walki na froncie”.
Oznaczałoby to wojnę światową, której nikt nie chce
— dodał Orban.
„Rosja wygrała”
Szef węgierskiego rządu przyznał, że był często pytany przez prezydenta USA Donalda Trumpa o wojnę na Ukrainie i mówił mu, że została ona już rozstrzygnięta i wygrali ją Rosjanie.
Pytanie brzmi, kiedy i kto osiągnie porozumienie z Rosjanami: czy będzie to porozumienie amerykańsko-rosyjskie, czy też Europejczycy w końcu będą skłonni do negocjacji
— powiedział premier.
Orban zapewnił też w wywiadzie, że Budapeszt nadal będzie importował rosyjskie surowce energetyczne.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie oddałby czegoś pewnego za coś niepewnego
— oznajmił premier, odnosząc się do rosyjskich dostaw i ich ewentualnych alternatyw.
