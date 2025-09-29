„Nie zgadzam się z stwierdzeniem, że system Pegasus, jak to było wielokrotnie przedstawiane, jest dedykowany wyłącznie do zwalczania terroryzmu. Tak nie jest. To jest system, który jest dedykowany do różnych kategorii przestępstw, tak jak stanowi polskie prawo. Nie jest zawężany tylko i wyłącznie do zwalczenia terroryzmu” - powiedział Zbigniew Ziobro na posiedzeniu nielegalnej komisji ds. Pegasusa, odpowiadając na pytanie posła Sławomira Ćwika.
Kolejna odsłona politycznej szkopki z udziałem nielegalnej komisji ds. Pegasusa. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został doprowadzony przed organ, który według prawa nie istnieje.
Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik zwrócił się do europosła PiS.
Proszę przypomnieć jaka służba w Polsce odpowiada za zwalczanie terroryzmu?
— zapytał.
Były minister sprawiedliwości wytłumaczył, że tego typu narzędzie nie jest dedykowana do jednego rodzaju przestępstw.
Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że system Pegasus, jak to było wielokrotnie przedstawiane, jest dedykowany wyłącznie do zwalczania terroryzmu. Tak nie jest. To jest system, który jest dedykowany do różnych kategorii przestępstw, tak jak stanowi polskie prawo. Nie jest zawężany tylko i wyłącznie do zwalczenia terroryzmu
— odpowiedział.
Poseł partii Szymona Hołowni nie dawał za wygraną.
Czy systemu do nowoczesnej kontroli operacyjnej takiego jak Pegasus nie powinno w pierwszej kolejności nabyć ABW i policja, a nie CBA?
— dopytał.
Ziobro: Pegasus służył tam, gdzie był potrzebny
Były prokurator generalny poinformował, że skierował program do konkretnych służb po wcześniejszych konsultacjach.
Jestem przekonany, że ten system równie dobrze mógł służyć i służył zapewne ABW i CBA wtedy, kiedy miały taką potrzebę z uwagi na ramy wpisane instytucjonalnie współpracy pomiędzy tymi służbami. A najlepszą wiedzę w tym zakresie, gdzie ulokować tego rodzaju system, który byłby optymalnie wykorzystywany, miał pan minister Mariusz Kamiński. To on wskazał Centralne Biuro Antykorupcyjne jako głównego operatora tych służb
— odpowiedział.
Dodał również:
Dodam też, że zagrożenia dla polskiego państwa na przykład związane z przestępczością VATowską było naprawdę zagrożeniem, które dotyczyło istoty naszego państwa, jego funkcjonowania i w tym zakresie CBA ma ogromne zasługi, za które chciałem podziękować panu ministrowi Kamińskiemu. Ponieważ sukcesy prokuratury i ograniczenie tej przestępczości też międzynarodowej, która wyprowadzała miliardy z Polski, wcześniej za czasów poprzednich rządów Donalda Tuska. Polska była jednym wielkim dziurawym workiem, z którego wypływały za granicę fortuny. My potrafiliśmy to zatrzymać i sprawić, że te pieniądze szły na przykład na 500 plus albo na inne potrzeby społeczne.
