Niemcy zauważają zmiany na wschodniej flance NATO. "SZ": Kraje na wschodzie są w rzeczywistości państwami frontowymi

Kraje NATO na wschodzie, które mają do czynienia z agresywną Rosją, wysyłającą groźby i samoloty bojowe, nie mają jednak wrażenia, że stoją jakoś z boku i mają spokój” - pisze dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. W ocenie autora artykułu sytuacja krajów ze wschodniej flanki sojuszu uległa radykalnej zmianie. „Postrzegają się jako to, czym są w rzeczywistości: państwami frontowymi” - pisze Hubert Wetzel.

Niemiecki „Sueddeutsche Zeitung” zauważa, że w ostatnim czasie sytuacja krajów znajdujących się najbliżej trwającej na Ukrainie wojny i będących w NATO, uległa radykalnej zmianie. Putin dokonuje regularnych wtargnięć w przestrzeń powietrzną państw wschodniej flanki, zwiększając poczucie zagrożenia. Jak podkreśla gazeta, Niemcy uczą się teraz, czym jest wschodnia flanka sojuszu.

Z grubsza linię biegnącą od Finlandii przez kraje bałtyckie, Polskę i Słowację aż po Węgry, Bułgarię i Rumunię. Jeśli spojrzeć na to szerzej, do wschodniej flanki Sojuszu można zaliczyć również Morze Bałtyckie i sąsiadujące z nim Szwecję i Danię. Wschodnia flanka jest również częścią terytorium NATO, na której dochodzi do bezpośrednich kontaktów między siłami zbrojnymi sojuszu a siłami zbrojnymi przeciwnika

— tłumaczy „odkrywczo” w „Sueddeutsche Zeitung” Hubert Wetzel.

Państwa frontowe NATO

Kraje będące w pobliżu Rosji i Białorusi są najbardziej narażone na prowokacje Kremla.

W ostatnich tygodniach sytuacja na wschodniej flance uległa eskalacji. Po raz pierwszy od początku wojny w Ukrainie NATO zostało zmuszone do obrony swojego terytorium w sposób określany w żargonie wojskowym jako „kinetyczny” – siłą

— zaznacza dziennikarz „SZ” i dodaje, że „wschodnia flanka NATO w rzeczywistości już dawno przestała być flanką”.

NATO może mieć flankę północną, na którym leżą Wielka Brytania i Norwegia. Lub flankę południową, które rozciąga się od Turcji po Hiszpanię. Kraje NATO na wschodzie, które mają do czynienia z agresywną Rosją, wysyłającą groźby i samoloty bojowe, nie mają jednak wrażenia, że stoją jakoś z boku i mają spokój. Postrzegają się jako to, czym są w rzeczywistości: państwami frontowymi

— twierdzi „Sueddeutsche Zeitung”

koal/DW

