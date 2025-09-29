„Nie jestem przed komisją śledczą, więc nie mogłem ustanowić pełnomocnika. Mógłbym to zrobić, gdyby to była komisja śledcza, czyli przed wyrokiem TK z 10 września zeszłego roku” - zaznaczył b. szef MS Zbigniew Ziobro, odpowiadając na pytanie Magdaleny Sroki o to, czy ustanowił swojego pełnomocnika. Zbigniew Ziobro przesłuchiwany jest przez tzw. komisję ds. Pegasusa, której niekonstytucyjność orzekł TK, a której przewodzi posłanka Magdalena Sroka.
Stojąca na czele tzw. komisji Magdalena Sroka pytała przesłuchiwanego Zbigniewa Ziobrę, czy ustanowił swojego pełnomocnika.
Czy ustanowił pan pełnomocnika?
— zapytała posłanka PSL Magdalena Sroka.
Nie jestem przed komisją śledczą, więc nie mogłem ustanowić pełnomocnika. Mógłbym to zrobić, gdyby to była komisja śledcza, czyli przed wyrokiem TK z 10 września zeszłego roku. Dziś jest to zebranie państwa posłów, przedstawicieli dzisiejszej władzy
— odpowiedział jej Zbigniew Ziobro.
