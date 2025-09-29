WIDEO

Sroka się tego nie spodziewała! Ziobro: Nie jestem przed komisją śledczą, więc nie mogłem ustanowić pełnomocnika

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Marcin Obara/X
autor: PAP/Marcin Obara/X

Nie jestem przed komisją śledczą, więc nie mogłem ustanowić pełnomocnika. Mógłbym to zrobić, gdyby to była komisja śledcza, czyli przed wyrokiem TK z 10 września zeszłego roku” - zaznaczył b. szef MS Zbigniew Ziobro, odpowiadając na pytanie Magdaleny Sroki o to, czy ustanowił swojego pełnomocnika. Zbigniew Ziobro przesłuchiwany jest przez tzw. komisję ds. Pegasusa, której niekonstytucyjność orzekł TK, a której przewodzi posłanka Magdalena Sroka.

Stojąca na czele tzw. komisji Magdalena Sroka pytała przesłuchiwanego Zbigniewa Ziobrę, czy ustanowił swojego pełnomocnika.

Czy ustanowił pan pełnomocnika?

— zapytała posłanka PSL Magdalena Sroka.

Nie jestem przed komisją śledczą, więc nie mogłem ustanowić pełnomocnika. Mógłbym to zrobić, gdyby to była komisja śledcza, czyli przed wyrokiem TK z 10 września zeszłego roku. Dziś jest to zebranie państwa posłów, przedstawicieli dzisiejszej władzy

— odpowiedział jej Zbigniew Ziobro.

CZYTAJ TEŻ:

RELACJA. Ziobro przed pseudokomisją ds. Pegasusa: Ścigałem przestępców, to nie moja wina, że niektórymi z nich byli współpracownicy Tuska

Fala komentarzy w sieci po pokazowym zatrzymaniu Ziobry na lotnisku. „Policja wlazła w drzwi samolotu”; „Brakowało tylko F-16”

TYLKO U NAS. Maciej Wąsik: Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to Zbigniew Ziobro dyktuje warunki komisji, a nie odwrotnie

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych