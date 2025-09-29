Poseł KO Patryk Jaskulski wygłaszał przemówienie podczas przesłuchania Zbigniewa Ziobry na tzw. komisji ds. Pegasusa, której niekonstytucyjność orzekł TK. Poseł PiS Dariusz Matecki nagrał fragment wystąpienia Jaskulskiego, na którym widać, że poseł KO czyta z kartki, którą ma przyklejoną do laptopa. „Piękna merytoryczna przemowa Patryku. Tzn. odczyt. Chat GPT chyba w wersji darmowej” - zaznaczył na platformie X Matecki.
Poseł KO wygłaszał swoje strzeliste, umoralniające przemówienie z… przyklejonej do laptopa kartki.
Tarcza, która broni władzy przed obywatelami, a TK powinien być tarczą, która jest użyta do obrony obywateli przed władzą. To nie były incydenty, to był cały, dobrze przemyślany, przygotowany system. Zaplanowany i wdrożony
— powiedział
„Chat GPT chyba w wersji darmowej”
Poseł Matecki ironicznie odniósł się do sytuacji z tzw. komisji ds. Pegasusa.
Piękna merytoryczna przemowa Patryku. Tzn. odczyt. Chat GPT chyba w wersji darmowej
— napisał na X Dariusz Matecki.
CZYTAJ TEŻ:
— RELACJA. Zbigniew Ziobro przed pseudokomisją ds. Pegasusa. Sroka zagroziła świadkowi, że odbierze mu głos
— Fala komentarzy w sieci po pokazowym zatrzymaniu Ziobry na lotnisku. „Policja wlazła w drzwi samolotu”; „Brakowało tylko F-16”
— Dziennikarze TVN nagabywali Ziobrę na lotnisku w Brukseli. Były szef MS krótko ich podsumował: Z propagandystami nie rozmawiam
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741834-nietypowa-forma-przemowienia-posel-ko-wzbudzil-zdziwienie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.