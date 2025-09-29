Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz poinformował, że 2 października 2025 r. odbędzie się nadzwyczajna sesja zwołana na wniosek Rafała Trzaskowskiego. Radni mają zdecydować o wprowadzeniu od listopada nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze-Północ.
W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski niespodziewanie poinformował, że uzgodnił z radnymi KO wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Miałby obowiązywać od 1 czerwca 2026 r. w całym mieście.
Poinformował jednocześnie, że złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady Warszawy, na której będzie przyjęta uchwała w sprawie wprowadzenia od początku listopada ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach – Pradze-Północ i Śródmieściu.
Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie.
Z funkcji zrezygnował wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki (Polska2050), który popierał stanowisko Trzaskowskiego.
Dwa przegłosowane przez radnych projekty dotyczące pilotażu czekają teraz na decyzję organu nadzoru, czyli wojewody, a następnie trafią do rad dzielnicowych Śródmieścia i Pragi-Północ do zaopiniowania, a potem z powrotem do rady Warszawy.
Spór o nocną prohibicję
Jeszcze przed głosowaniem radnych nieoficjalnie mówiło się, że projekt zgłoszony przez prezydenta stolicy ma niskie szanse na poparcie. Wiadomo było, że decydujący głos w wielu sprawach dotyczących miasta ma szef warszawskich struktur PO Marcin Kierwiński, który pozostaje w bliskim kontakcie z szefem klubu radnych KO Jarosławem Szostakowskim, a ten był przeciwny takim rozwiązaniom.
W kolejnych dniach Lewica i Polska 2050 złożyły w Sejmie swoje projekty nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W czerwcu tego roku nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy uchwalił Słupsk, a na początku sierpnia Szczecin. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.
W sondażu IBRiS dla PAP 68 proc. ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w ich miejscowości. Pomysł ten popiera ponad 80 proc. kobiet, a także 73 proc. osób w wieku 18-29 lat.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Ofiara prohibicji. „Trzaskowski nie ma w Warszawie praktycznie nic do powiedzenia. To nie on rządzi miastem”
— Ponad 60 proc. Polaków popiera pomysł nocnej prohibicji w całym kraju. Odmiennego zdania jest ponad 20 proc. respondentów. SONDAŻ
— Awantura wokół nocnej prohibicji w Warszawie. Kierwiński: Wszyscy zawaliliśmy od strony komunikacyjnej i nie dotarliśmy do wyborców
— Trzaskowski próbuje gasić pożar. Jest kolejna decyzja ws. nocnej prohibicji. Dosadne głosy radnych: „To dopiero brak decyzyjności”
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741830-nocna-prohibicja-w-warszawie-wiemy-kiedy-sesja-rady
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.