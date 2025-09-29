Zbigniew Ziobro został doprowadzony przed nielegalną komisję ds. Pegasusa. To już dziewiąta próba przesłuchania Ziobry przez to gremium, a ostatnim razem sami członkowie komisji pospiesznie zakończyli posiedzenie i uciekli z sali w momencie, gdy już Ziobro był w Sejmie.
12:03. Początek przesłuchania
Zbigniew Ziobro został doprowadzony przed nielegalną komisję ds. Pegasusa, rozpoczęło się posiedzenie, na którym ma być przesłuchany.
Komisja śledcza jest i ma się dobrze, Roman Giertych miał rację, a system Pegasus to nie koń ze skrzydłami
— rozpoczęła posiedzenia przewodnicząca Magdalena Sroka, później opowiadając o rzekomo „celowej strategii” PiS-u, którym było przejęcie kontroli nad instytucjami państwami. Wypowiedź Sroki była wybitnie nacechowana politycznie.
To była broń polityczna, zarówno Pegasusa, jak i Hermes, broń skierowana przeciwko politykom, dziennikarzom. (…) Służyły dyskredytowaniu i tworzeniu kampanii propagandy. Wszystko to tworzyło system, który miał nie dopuścić do tego, by opozycja wygrała wybory
— mówiła Sroka.
12:08. Głos zabrał Tomasz Trela
Pragnę tylko podkreślić, że państwo polskie działa, organy państwa polskiego działają, komisja wystąpiła do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka, sąd do wniosku się przychylił, a policja to zrealizowała
— mówił Trela.
Czasy świętych krów PiS-u, które robiły sobie żarty z państwa polskiego mówiąc, że Pegasus to kontrola do gier albo koń ze skrzydłami skończyły się definitywnie 15 października 2023 roku
— dodał.
12:11. Oświadczenie Witolda Zembaczyńskiego
Państwo zadziałało skutecznie, doprowadziło świadka na przesłuchanie
— stwierdził Witold Zembaczyński.
Oczekujemy od pana złożenia rzetelnych i prawdziwych zeznań
— dodał.
12:12. Wystąpienie Patryka Jaskulskiego
Patryk Jaskulski był kolejnym członkiem pseudokomisji wygłaszającym polityczne wystąpienie uderzające w PiS.
To był system (…) po to, by nie oddać władzy, by nigdy nie doszło do rozliczeń, jego architektem był były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
— wypałił Jaskulski, odnosząc się do Pegasusa. Nie dodał, że jego tezie przeczy to, iż jakoś Koalicja 13 grudnia wygrała jednak minione wybory.
12:14. Głos Sławomira Ćwika
Poseł Polski 2050 stwierdził, że rzekomo nieopublikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie istnieją i że podobno tak miał twierdzić sam Zbigniew Ziobro.
12:16. Głos zabrał Zbigniew Ziobro
Sama technika zaprotestowała wobec sposobu prowadzenia tej pseudokomisji, który państwo zaprezentowali. Język patosu, ideologii, demonizacja oskarżonych, używanie prawa jako instrumentu politycznego, podkreślanie siły państwa i partii. To były cechy procesów lat 40-tych. Właśnie to przed chwilą widzieliśmy
— powiedział Zbigniew Ziobro.
Magdalena Sroka odczytała prawa przysługujące Zbigniewowi Ziobrze jako świadkowi.
12:22. Zbigniew Ziobro złożył przysięgę przed zeznaniami
12:23. Zbigniew Ziobro chce złożyć ważny wniosek
Zbigniew Ziobro poinformował, że składa wniosek o przedstawienie do protokołu oświadczenia wskazujący na istotny interes prawny, który go do jego uprawnia.
Nie proszę o swobodną wypowiedź, tylko przysługujące mi prawo. Każdy świadek stający przed nią może się zwrócić o wygłoszenie swojego oświadczenia w sprawie istotnego interesu prawnego do protokołu. Rozumiem, pani nie jest prawnikiem, ale proszę spytać doradców, czy takie prawo mi przysługuje
— powiedział Zbigniew Ziobro.
Zwracam się jako osoba, która została tutaj siłą doprowadzona, by eksperci odnieśli się do mojej uwagi
— podkreślił Ziobro.
12:26. Swobodna wypowiedź Zbigniewa Ziobry
Wobec uniemożliwienia mi przez panią skorzystania z praw, o której stanowi ustawa, do której pani się odwołuje, ale też do niesłychanego prowadzenia czynności przez organ, którym państwo uważacie, że jesteście (…), składam wniosek o wyłączenie wszystkich państwa z udziału w komisji śledczej, którą uważacie, że jesteście, ja uważam, że nie jesteście, że jesteście zbiorem osób, które działają nielegalnie i bezprawnie i do tego wyczerpują cechy przestępstwa, będzie dalszy finał, będziemy spotykać się na salach rozpraw i państwo i ja, ale w innych rolach
— mówił Zbigniew Ziobro.
Wnoszę o wyłączenie pani poseł, która przewodniczy temu zebraniu i bierze główną odpowiedzialność za to przedsięwzięcie
— zaznaczył Ziobro.
12:32. Pseudokomisja obroniła Srokę
Sroka nie została wykluczona z posiedzenia komisji.
12:33. Kontynuacja swobodnej wypowiedzi Ziobro
Moja obecność jest wyrazem szacunku dla Polaków, by stawić czoła licznym kłamstwom i propagandzie uprawianej przez przedstawicieli obozu rządzącego i dobrze się stało, że spotkanie rozpoczęło się do tego rodzaju manifestacji, która jako żywo przypomina czasy minione oczywiście przy wszystkich czynnikach, które różnią historię lat 40-tych i 50-tych z tym co tu i teraz, ale łączy je wspólny mianownik wykorzystywania narzędzi śledczych do celów propagandy, a nie szukania prawdy
— mówił Ziobro.
Sprawę Pegasusa tak zwanego, czyli używania przez polskiego państwo nowoczesnych narzędzi związanych ze stosowaniem działań operacyjnych służących walce z groźną przestępczością można wyjaśniać, a nawet trzeba wtedy, kiedy pojawiają się wokół tego społeczne emocje. Możne pokazywać, czemu to służy. Natomiast nie można tego robić w atmosferze partyjnym, propagandowym sosie, tak jak mieliśmy przed chwilą okazję zobaczyć
— zaznaczył były minister sprawiedliwości.
Sroka nagle przerwała wypowiedź ministra, uważając, że jego wypowiedź jej nie na temat. Nazwała to pierwszym pouczeniem.
Zgadzam się z panią poseł, ale o ile mi wiadomo, zakres działania gremium, o którym pani mówi i który pani się wydaje, że nadal reprezentuje, określa uchwała o komisji sejmowej. W związku z tym rodzi się pytanie w myśl każdego człowieka, który myśli, jak ma się ten zakres do tych filmów, materiałów propagandowych, który państwo przedstawiliście, a skoro waszym zdaniem ma się, to mi wolno odpowiedzieć
— ripostował Ziobro.
Zostałem zatrzymany i pozbawiony wolności w mojej ocenie bezprawnie, ale nie po to sąd zgadzał się na tego rodzaju czynność, żebym był dodatkiem do wygłaszanych przez was agitek, propagandowych manifestów, a do tego to się sprowadziło. To jest jawne nadużycie z waszej strony to, co zrobiliście. Podwójnym nadużyciem jest to, że pani nie pozwala mi się do tego odnieść, grożąc, że odbierze mi prawo do swobodnej wypowiedzi
— powiedział Ziobro, reagując na kolejne przerywanie jego wypowiedzi przez Srokę.
Magdalena Sroka zagroziła ponownie Zbigniewowi Ziobrze, że odbierze mu głos, uważając wypowiedzi ministra sprawiedliwości za nie na temat.
Zbigniew Ziobro przedstawił sprawę korupcyjną z udziałem Sławomira Nowaka. Zauważył, że w wyjaśnieniu takiej sprawy ważny jest Pegasus i wedle wiedzy Zbigniewa Ziobry ten system był stosowany w sprawie Nowaka.
Dzisiaj pan Sławomir Nowak przez nielegalnie przejętą prokuraturę jest „uniewinniany”, bo ta prokuratura przychyla się do wniosku obrońców i wnosi o umorzenie postępowania przed sądem, kiedy sąd nawet nie przystąpił do rozpoznania sprawy na postępowaniu przygotowawczym i chodzi o wątek polski związany z wymuszaniem łapówek przez Sławomira Nowaka
— mówił Zbigniew Ziobro.
Choćby ta jedna jedyna sprawa uzasadnia posiadania przez Polskę systemu Pegasus do zwalczania strasznych przestępstw. (…) Cieszmy się, że jest Pegasus
— zaznaczył były minister sprawiedliwości.
Zbigniew Ziobro zauważył, że Pegasus był stosowany także w sprawie Polnordu i Romana Giertycha. Sroka przy okazji wypowiedzi świadka w tej kwestii kolejny raz przerywała swobodną wypowiedź.
Giertych ma mówiąc delikatnie powód nie lubić mnie i mścić się
— stwierdził Ziobro.
Przejęta przez Donalda Tuska prokuratura w sposób brutalny skręciła też sprawę Romana Giertycha
— powiedział Ziobro.
Ziobro powołał się m.in. na ustalenia CBA i innych instytucji ws. Giertycha.
Wszystkie te gremia niezależnie od siebie doszły do wniosku wbrew narracji pana Giertycha, że nie jest on żadnym pokrzywdzonym w tej sprawie, tylko jest złodziejem, który organizował na dużą skalę proceder wyprowadzania milionów złotych z Polnordu kosztem akcjonariuszy
— zaznaczył były minister sprawiedliwości.
Ja byłem inicjatorem zakupu tego systemu. (…) Jako Prokurator Generalny starałem się dowiadywać, co dzieje się w poszczególnych śledztwach. (…) Dowiadywałem się, że przestępcy, zwłaszcza ci związani z duża zorganizowaną, międzynarodową przestępczością, związaną z VAT-em, przerzucili się na narzędzia typu WhatsApp, Signal, czyli komunikatory i Polska nie posiada żadnych narzędzi do śledzenia ich działań. To skłoniło mnie (…) do tego, by porozmawiać z tym ministrem Mariuszem Kamińskim, który okazało się, że miał podobną ocenę sytuacji jak ja. Nie pamiętam, czy to on czy inni przedstawiciel służb specjalnych przedstawił mi, że są problemy finansowe z zakupem tego rodzaju systemu
— mówił były minister sprawiedliwości.
Zaproponowałem ministrowi Kamińskiemu, że jeżeli byłaby taka prawna możliwość, to jest Fundusz Sprawiedliwości i że ten Funduszu mógłby być pomocny dla zwalczania i przeciwdziałania przestępczości
— podkreślił Ziobro.
Ta rozmowa, która odbywałem być może nie tylko z Mariuszem Kamińskim, (…) prowadziła do takich konkluzji, na ile sobie to po latach przypominam, że minister Kamiński miał jeszcze podjąć starania chyba u wówczas wicepremiera Morawieckiego, by pozyskać środki z innych źródeł na zakup tergo rodzaju systemu, ale jeżeli to się okaże nieskuteczne, to wrócimy do tej rozmowy i do niej wróciliśmy. Zadeklarowałem, że takiego wsparcia możemy udzielić i zwróciłem się do ministra Wosia, by zajął się tym tematem od strony roboczej
— powiedział.
Minister Woś miał z mojej strony dużą swobodę, wysoko go cenię, jest człowiekiem bystrym, inteligentnym (…). Wiem, że on wykonał kawał dobrej roboty, Polska przestała być bezzębna wobec groźnych przestępców
— stwierdził.
Nie koncentrowałem się na ściganiu przedstawicieli opozycji, tylko groźnych przestępców, a że przy okazji okazywało się, że niektórzy z przestępców to byli prominentni przedstawicieli władzy, a jeszcze do tego niektórzy okazywali się bliskimi współpracownikami Donalda Tuska, to nie powinien Donald Tusk mieć do mnie pretensji, tylko do siebie, że dobierał sobie takich ludzi, którzy narażają jego reputację na szwank, a ona zamiast się od nich odciąć, zaciekle ich broni
— mówił Ziobro.
13:19. Pytania zadaje Magdalena Sroka
Magdalena Sroka zadawała pytanie z tezą.
Czy jest możliwe zgodnie z regułami komisji śledczej zadawanie pytań poprzedzonych tezą?
— zareagował Zbigniew Ziobro zwracając się do eksperta komisji, ale szybko przerwała mu Sroka.
To jak najlepiej świadczy o profesjonalizmie polskiego państwa, że trwała debata między poszczególnymi organami, czy dane narzędzie jest dobre, czy też nie. Ja w tej debacie nie uczestniczyłem
— zaznaczył Ziobro, odnosząc się do debaty między służbami o zasadności zakupu Pegasusa, o co pytała Sroka.
Był taki moment (…), gdzie rozmawialiśmy na temat aspektów prawnych tego narzędzia. Wówczas pan Bogdan Święczkowski przekazał mi swoje uwagi i wskazał, że były zastrzeżenia, które zostały wycofane o ile pamiętam przez policję, informował mnie też, że były dyskusje z przedstawicielami wszystkich służb i konkluzja ich była taka, że to jest dobry, bezpieczny system, najlepszy w tej chwili, jaki jest
— podkreślił Ziobro.
Czy pan po zakupie systemu Pegasus wiedział o tym, że również Służba Kontrwywiadu Wojskowego podnosi kwestie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa?
— pytała Sroka.
Nie, nie wiedziałem, natomiast słuchałem fragmentu zeznań pana Ernesta Bejdy, szefa CBA, który kategorycznie zdementował tego rodzaju stwierdzenia, wskazując, że według jego wiedzy nie było takiego niebezpieczeństwa
— odpowiedział Ziobro.
13:47. Pytania zadaje Tomasz Trela
Trela powtórzy swoje tezy, że Pegasus miał być narzędziem do inwigilacji dziennikarzy polityków.
Czy pan i pana resort świadomie wprowadził w błąd resort finansów publicznych, by zmienić plan finansowy, zakładający na przeznaczenie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości do CBA na zakup Pegasusa?
— zapytał Trela.
13:53. Przerwa z uwagi na problemy zdrowotne z głosem świadka
Sroka zapytała świadka, czy potrzebuje przerwy.
Dysponuję zaświadczeniem, które wskazuje, że z uwagi na chorobę nowotworową mam niestety uszkodzoną nadal lewą strunę głosową i związku z tym biegli lekarze stwierdzili, że w ciągu jednego dnia nie powinienem intensywnie mówić dłużej niż 3 godziny, ale ja jestem gotów dalej z państwem rozmawiać, tylko faktycznie mam problem
— mówił Ziobro.
Mam problem z głosem (…), walczę z tym niemal każdego dnia, ale mi się dobrze z państwem rozmawia, zatem jestem gotów podjąć pewne ryzyko, tylko poproszę o przerwę, bo niestety choroba ma to do siebie, że jak jest zbyt lekceważona, później prowadzi do konsekwencji, które mnie spotkały
— powiedział.
Magdalena Sroka zarządziła przerwę do godz. 14:05.
14:11. Wznowiono posiedzenie
Żeby nie było, że jak tylko krytycznie, to chciałem podziękować pani poseł ze tę reakcję, żeby nie było, ze to tylko słowa, chciałem załączyć dokumentację
— mówił Zbigniew Ziobro, uzasadniając swój problem zdrowotny.
Następnie świadek odpowiedział na pytanie Treli, zadane przed przerwą, czy resort sprawiedliwości celowo wprowadził w błąd resort finansów.
O ile pamiętam, jak tłumaczył to publicznie minister Woś, to w stanowisku do ministerstwa finansów była wystarczająca informacja do podjęcia decyzji o tym, w jaki sposób ministerstwo chce dysponować tymi środkami
— powiedział były minister sprawiedliwości.
Zbigniew Ziobro wskazywał, że to minister Michał Woś podjął decyzję o zakupu systemu Pegasus - sam minister Ziobro zlecił mu zajęcie się analizą tej sprawy - ale on podjąłby taką samą decyzję.
14:26. Pytania zadaje Joanna Kluzik-Rostkowska
Zbigniew Ziobro odpowiadał na pytania dotyczące przekazania 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości za zakup systemu Pegasus.
Problem był znany ministrowi Kamińskiemu (…). Wiem, że problem finansowy był na tyle poważny, że został on mi przedstawiony, że minister Kamiński temat zna, natomiast jest problem z finansami
— powiedział Zbigniew Ziobro, odnosząc się do zakupu systemu Pegasus.
Czy był jakiś klucz, którymi sprawami pan się interesował [w których wykorzystywany był Pegasus]?
— pytała posłanka KO.
Przy okazji analizowania jakiś śledztw dowiadywałem się, czasami post factum, że te narzędzia były zastosowane
— mówił Zbigniew Ziobro.
14:53. Pytania zadaje Sławomir Ćwik
Dlaczego szef CBA Ernest Bejda zwrócił się z pismem o 25 milinów złotych na zakup Pegasusa do ministra Ziobry, a nie zajmującego się tą sprawą wiceministra Wosia? - pytał Ćwik.
Z dwóch powodów podejrzewam. Mogę odtwarzać na zasadzie pewnej opinii - po pierwsze dlatego, że ja byłem ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym, a Michał Woś tylko wiceministrem sprawiedliwości i siłą rzeczy poprawność powodowała, że często pisma kierowane do moich zastępców przechodziły przeze mnie, po drugie to mogło być związane z moimi wcześniejszymi rozmowami z ministrem Kamińskim, ale nie wykluczam, że mogłem rozmawiać też z innymi osobami na ten temat, może również z Ernestem Bejdą
— powiedział Ziobro.
15:12. Pytania zadaje Witold Zembaczyński
Świadek wymienił dwa nazwiska osób, które według świadka - Nowaka i Giertycha - był stosowany Pegasus. Jak widać walor dowodowy z Pegasusa był nijaki, bo ani jeden, ani drugi nie jest pod presją takich zarzutów, które mogłyby być miażdżące, a wręcz sądy zdewastowały linię oskarżenia pańskich prokuratorów…
— mówił Witold Zembaczyński.
Proszę nie żartować. Cieszę, że pan ma dobre poczucie humoru. Jeżeli pan w sprawie Nowak, największego skandalu w polskiej prokuraturze i w tym sensie sądzie nielegalnie przejętym przez pana Bodnara. Po to przejmowaliście sądy jako grupa polityczna, która jest u władzy (…), żeby ustawiać później młodych asesorów czy zaufanych sędziów, żeby wydali takie rozstrzygnięcie jak w sprawie Nowaka
— odpowiedział Ziobro.
15:41. Zbigniew Ziobro poprosił o przerwę
Przerwa do godz. 15:55.
15:59. Zbigniew Ziobro poinformował o swoim stanie zdrowia
Zbigniew Ziobro podał, że już ma problemy z głosem. Magdalena Sroka zaznaczyła, iż… liczy czas Zbigniewa Ziobry i jeszcze nie przekroczył on limitu 3 godzin wypowiedzi. Następnie dalej swoje pytania zadawał Patryk Jaskulski. Zbigniew Ziobro po raz kolejny podczas posiedzenia komisji wyjaśnił, że decyzję w zakresie zakupu Pegasusa podejmował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
Ma pan w niektórych momentach problemy z pamięcią, a w innych przypadkach bardzo dobrą pamięć pan wykazuje
— uderzył w świadka Jaskulski.
Pana tupet jest charakterystyczny dla pana postawy intelektualnej
— ripostował świadek.
16:14. Pytania zadaje Mateusz Bochenek
Inicjowałem, wskazywałem na potrzeby zakupu tego systemu, ale jak się okazuje w świetle tego, co państwo ujawniliście w czasie naszej rozmowy, palmę pierwszeństwa trochę niesłusznie sobie przypisywałem. Szkoda
— powiedział Zbigniew Ziobro, nawiązując do dyskusji polskich służb przed zakupem systemu Pegasus.
Jak pan by nazwał swoją rolę w procesie zakupu Pegasusa?
— zapytał poseł Bochenek.
Zachowałem się, tak jak powinien minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny zachowywać się w swojej lojalności wobec państwa polskiego, czyli w momencie, kiedy uzyskałem od prokuratorów wiedzę wskazującą na poważne braki po stronie polskiego państwa w walce z przestępczością, zwłaszcza tą groźną, uznałem, że moją rolą jako polityka jest stworzyć taką sytuację, by polscy prokuratorzy, polskie służby, mogły z tego rodzaju systemu korzystać. Dlatego na tym poziomie prowadziłem rozmowy, ale później jeżeli chodzi o szczegóły, o które państwo pytacie, to już nie był sfera mojej odpowiedzialności
— odpowiedział były minister sprawiedliwości.
