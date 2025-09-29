„To jest narracja uprawiana od wielu lat. Po porażce Tuska z Lechem Kaczyńskim włączyli relacje paniki moralnej, że przeciwnicy Tuska są związani z najbardziej radykalnymi historiami. To jest stalinowska propaganda, żeby nazwać swojego przeciwnika faszystą” - powiedział były wicepremier Piotr Gliński na antenie Telewizji wPolsce24.
Trwa kolejna odsłona polityczne szopki rząd z nielegalną komisją ds. Pegasusa. Doszło do zatrzymania Zbigniewa Ziobry na Okęciu. Europoseł PiS zostanie doprowadzony na nielegalne przesłuchanie.
O komentarz w sprawie został poproszony były minister kultury Piotr Gliński.
To jest absurdalny spektakl, który podsumowuje rząd Donalda Tuska. Niemcy go zainstalowali w Polsce, żeby skłócać Polaków. Nie ma nic do zaoferowania, nie realizuje projektów, od których…
