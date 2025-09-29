WIDEO

Dziennikarze TVN nagabywali Ziobrę na lotnisku w Brukseli. Były szef MS krótko ich podsumował: Z propagandystami nie rozmawiam

”Proszę państwa, jesteście telewizją, która uprawia propagandę, a nie prawdę, więc mi przykro, ale z propagandystami nie rozmawiam” - powiedział do dziennikarzy TVN b. szef MS Zbigniew Ziobro, nagabywany przez nich na lotnisku w Brukseli.

Dziennikarze TVN odszukali b. szefa MS Zbigniewa Ziobrę na lotnisku w Brukseli i próbowali zadawać mu pytania w kontekście dzisiejszego posiedzenia tzw. komisji ds. Pegasusa, której niekonstytucyjność orzekł TK.

Zajmujecie się propagandą, a nie faktami i ja [z wami – red.] nie rozmawiam

— powiedział Zbigniew Ziobro.

Propaganda

Były minister sprawiedliwości był pytany przez dziennikarzy TVN, czy będzie odpowiadał na pytania tzw. komisji ds. Pegasusa w Sejmie.

Proszę państwa, jesteście telewizją, która uprawia propagandę, a nie prawdę, więc mi przykro, ale z propagandystami nie rozmawiam

— skwitował polityk opozycji.

