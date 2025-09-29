”Proszę państwa, jesteście telewizją, która uprawia propagandę, a nie prawdę, więc mi przykro, ale z propagandystami nie rozmawiam” - powiedział do dziennikarzy TVN b. szef MS Zbigniew Ziobro, nagabywany przez nich na lotnisku w Brukseli.
Dziennikarze TVN odszukali b. szefa MS Zbigniewa Ziobrę na lotnisku w Brukseli i próbowali zadawać mu pytania w kontekście dzisiejszego posiedzenia tzw. komisji ds. Pegasusa, której niekonstytucyjność orzekł TK.
Zajmujecie się propagandą, a nie faktami i ja [z wami – red.] nie rozmawiam
— powiedział Zbigniew Ziobro.
Propaganda
Były minister sprawiedliwości był pytany przez dziennikarzy TVN, czy będzie odpowiadał na pytania tzw. komisji ds. Pegasusa w Sejmie.
Proszę państwa, jesteście telewizją, która uprawia propagandę, a nie prawdę, więc mi przykro, ale z propagandystami nie rozmawiam
— skwitował polityk opozycji.
CZYTAJ TEŻ:
— Od rana trwa obława na Ziobrę! Policja była przed jego domem w Jeruzalu. Funkcjonariusze czają się również przed redakcją wPolsce24!
— Zbigniew Ziobro zatrzymany na lotnisku w Warszawie od razu po wyjściu z samolotu! „W państwie bezprawia trudno się spodziewać czegoś innego”
— Ależ to niskie. Waldemar Żurek: Ziobro chce pokazać siebie jako osobę dręczoną, prześladowaną, a tak naprawdę ignoruje organy państwa
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741818-ziobro-do-dziennikarzy-tvn-z-propagandystami-nie-rozmawiam
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.