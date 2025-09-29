Premier Donald Tusk podkreślił podczas Warsaw Security Forum w Warszawie, że wojna w Ukrainie jest też naszą wojną, bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Dodał, że jeśli tę wojnę przegramy, to konsekwencje będą dotykać następnych pokoleń w Polsce i na świecie.
Podczas otwarcia konferencji Warsaw Security Forum, Tusk zaznaczył, że najważniejszym zadaniem wszystkich liderów opinii publicznej jest uświadomienie „do bólu, do głębi umysłów i głębi serc całej zachodniej wspólnoty, całej transatlantyckiej wspólnoty, że jest wojna”.
Szef rządu podkreślił, że pokój nie jest dany raz na zawsze.
Nie jest czymś szczególnie specyficznym w tej części świata. Wręcz przeciwnie. I dlatego ten namysł nad bezpieczeństwem, nad wojną, nad pokojem, nad wspólnotą Zachodu, jest tak istotny
— oświadczył Tusk.
Tusk już Rosji nie lubi
Tusk zwrócił uwagę, że wojna w Ukrainie, czy to się to komuś podoba, czy nie, to jest też nasza wojna. Dodał, że zarówno w Warszawie, jak i w każdym innym miejscu na ziemi, często słychać głosy ludzi, którzy mówią, że to nie jest nasza wojna i nie powinna nas interesować.
Musimy mieć świadomość, (…) że to jest nasza wojna, bo wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie. I celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo. Jak zniewolić narody, jak odebrać wolność poszczególnym ludziom, co zrobić, żeby zatriumfowały autorytaryzmy, despocje, okrucieństwo, brak praw człowieka
— szef Platformy Obywatelskiej.
Jeśli tę wojnę przegramy, to konsekwencje tego dotykać będą nie tylko naszego pokolenia, ale także następnych pokoleń. W Polsce, w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie na świecie
— ocenił Tusk.
koal/PAP
