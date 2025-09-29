KOMENTARZE

Na polecenie nielegalnej komisji ds. Pegasusa Zbigniew Ziobro został zatrzymany przez policję zaraz po wylądowaniu w Warszawie samolotu, na którego pokładzie leciał. Chociaż Ziobro uważa decyzję o doprowadzeniu go przed pseudokomisję za bezprawną, to i tak ułatwił pracę policji, informując, gdzie i o jakiej godzinie będzie lądował. Cała sprawa i fakt, że policja nie pozwoliła Ziobrze nawet wyjść z samolotu, wywołała falę komentarzy w sieci.

Do pełni pokazów brakowało tylko F-16 eskortujących „Air Force Zbig”, uzbrojonego CBŚ na lotnisku, wozów opancerzonych i Black Hawków. Wtedy pokaz „skuteczności” nielegalnej komisji byłby kompletny

— kpił z pokazówki Koalicji 13 grudnia Jacek Ozdoba, europoseł PiS.

Cieszmy się, że nie było granatów hukowych…

— w żartobliwy sposób ocenił teatr z zatrzymaniem Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski.

Policja wlazła w drzwi samolotu, byle im Ziobro nie uciekł

— napisał Paweł Rybicki, bloger.

Teatr bezprawia. Nielegalna komisja ds. Pegasusa. Nielegalne przesłuchanie. Nielegalne zatrzymanie Pana Ministra Zbigniewa Ziobro na lotnisku Okęcie, gdy przyleciał do Polski

— zaznaczył Marcin Warchoł, poseł PiS.

Czyżby to przylatywał do Polski Donald Trump? Nie! To Zbigniew Ziobro leci na komisję pegasusa i dlatego zablokowano pół Warszawy

— wyśmiewał mobilizację państwa Tuska Jan Molski, użytkownik X.

Ziobro zatrzymany, mają go

— napisał Chrzanik, użytkownik X.

Pewnie Rosomakiem go przewiozą…

— podkreślił Marco, użytkownik X.

Ośmieszania Państwa ciąg dalszy. Ziobro już wygrał. Dalej może być już tylko gorzej dla tej skompromitowanej i szkodliwej ferajny Tuska

—zaznaczył Włodzimierz Graff, użytkownik X.

