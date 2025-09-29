Na polecenie nielegalnej komisji ds. Pegasusa Zbigniew Ziobro został zatrzymany przez policję zaraz po wylądowaniu w Warszawie samolotu, na którego pokładzie leciał. Chociaż Ziobro uważa decyzję o doprowadzeniu go przed pseudokomisję za bezprawną, to i tak ułatwił pracę policji, informując, gdzie i o jakiej godzinie będzie lądował. Cała sprawa i fakt, że policja nie pozwoliła Ziobrze nawet wyjść z samolotu, wywołała falę komentarzy w sieci.
Do pełni pokazów brakowało tylko F-16 eskortujących „Air Force Zbig”, uzbrojonego CBŚ na lotnisku, wozów opancerzonych i Black Hawków. Wtedy pokaz „skuteczności” nielegalnej komisji byłby kompletny
— kpił z pokazówki Koalicji 13 grudnia Jacek Ozdoba, europoseł PiS.
Cieszmy się, że nie było granatów hukowych…
— w żartobliwy sposób ocenił teatr z zatrzymaniem Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski.
Policja wlazła w drzwi samolotu, byle im Ziobro nie uciekł
— napisał Paweł Rybicki, bloger.
Teatr bezprawia. Nielegalna komisja ds. Pegasusa. Nielegalne przesłuchanie. Nielegalne zatrzymanie Pana Ministra Zbigniewa Ziobro na lotnisku Okęcie, gdy przyleciał do Polski
— zaznaczył Marcin Warchoł, poseł PiS.
Czyżby to przylatywał do Polski Donald Trump? Nie! To Zbigniew Ziobro leci na komisję pegasusa i dlatego zablokowano pół Warszawy
— wyśmiewał mobilizację państwa Tuska Jan Molski, użytkownik X.
Ziobro zatrzymany, mają go
— napisał Chrzanik, użytkownik X.
Pewnie Rosomakiem go przewiozą…
— podkreślił Marco, użytkownik X.
Ośmieszania Państwa ciąg dalszy. Ziobro już wygrał. Dalej może być już tylko gorzej dla tej skompromitowanej i szkodliwej ferajny Tuska
—zaznaczył Włodzimierz Graff, użytkownik X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741816-fala-komentarzy-w-sieci-po-pokazowym-zatrzymaniu-ziobry
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.