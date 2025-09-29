Zbigniew Ziobro ma być doprowadzony przed nielegalną komisję ds. Pegasusa. Sam Ziobro pomógł rządzącym i podał, że dziś około godz. 10 będzie lądował na lotnisku w Warszawie. Po wylądowaniu Zbigniew Ziobro spokojnie wychodził z samolotu, a od razu po przekroczeniu drzwi maszyny zatrzymał go policjant.
W państwie bezprawia trudno się spodziewać czegoś innego
— mówił Zbigniew Ziobro wychodząc z samolotu, gdzie od razu został pochwycony przez policję - nie zdążył nawet sam wyjść na płytę lotniska.
Proszę pana, nie możemy w ten sposób traktować ludzi, trzeba ich uszanować
— zwrócił się do policjanta Zbigniew Ziobro, zauważając, że przez to, że zatrzymywany jest od razu po wyjściu z samolotu inny pasażerowie są przetrzymywani.
Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające, że moje zatrzymanie jest nielegalne w świetle decyzji sądu powszechnego, w związku z tym musi pan brać pod uwagę również niestety swoją odpowiedzialność
— powiedział były minister sprawiedliwości, informując policjanta o konsekwencjach zatrzymania.
Radiowóz z Ziobrą na terenie Sejmu
Po godz. 11 nieoznakowany radiowóz policyjny ze Zbigniewem Ziobrą wjechał do garażu podziemnego w budynku Sejmu. Wcześniej byłego prokuratora generalnego zatrzymano na płycie Lotniska Chopina w celu doprowadzenia na przesłuchanie przed nielegalną komisją śledczą ds. Pegasusa.
Przerwa w pracy komisji do godz. 12
Wcześniej przewodnicząca pseudokomisji Magdalena Sroka ogłosiła przerwę w jej pracach do godz. 12 z uwagi na potrzebny czas, by doprowadzić Zbigniewa Ziobrę przed komisję
Z uwagi na potrzebę czasu na wykonanie czynności, ogłaszam przerwę do godziny 12:00
— powiedziała Magdalena Sroka.
