Zbigniew Ziobro ma być doprowadzony przed nielegalną komisję ds. Pegasusa. Sam Ziobro pomógł rządzącym i podał, że dziś około godz. 10 będzie lądował na lotnisku w Warszawie. Po wylądowaniu Zbigniew Ziobro spokojnie wychodził z samolotu, a od razu po przekroczeniu drzwi maszyny zatrzymał go policjant.

W państwie bezprawia trudno się spodziewać czegoś innego

— mówił Zbigniew Ziobro wychodząc z samolotu, gdzie od razu został pochwycony przez policję - nie zdążył nawet sam wyjść na płytę lotniska.

Proszę pana, nie możemy w ten sposób traktować ludzi, trzeba ich uszanować

— zwrócił się do policjanta Zbigniew Ziobro, zauważając, że przez to, że zatrzymywany jest od razu po wyjściu z samolotu inny pasażerowie są przetrzymywani.

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające, że moje zatrzymanie jest nielegalne w świetle decyzji sądu powszechnego, w związku z tym musi pan brać pod uwagę również niestety swoją odpowiedzialność

— powiedział były minister sprawiedliwości, informując policjanta o konsekwencjach zatrzymania.

Radiowóz z Ziobrą na terenie Sejmu

Po godz. 11 nieoznakowany radiowóz policyjny ze Zbigniewem Ziobrą wjechał do garażu podziemnego w budynku Sejmu. Wcześniej byłego prokuratora generalnego zatrzymano na płycie Lotniska Chopina w celu doprowadzenia na przesłuchanie przed nielegalną komisją śledczą ds. Pegasusa.

Przerwa w pracy komisji do godz. 12

Wcześniej przewodnicząca pseudokomisji Magdalena Sroka ogłosiła przerwę w jej pracach do godz. 12 z uwagi na potrzebny czas, by doprowadzić Zbigniewa Ziobrę przed komisję

Z uwagi na potrzebę czasu na wykonanie czynności, ogłaszam przerwę do godziny 12:00

— powiedziała Magdalena Sroka.

tkwl/PAP

