Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił, że były szef MS Zbigniew Ziobro, który ma być dziś doprowadzony przed tzw. sejmową komisję ds. Pegasusa, której niekonstytucyjność orzekł Trybunał Konstytucyjny, chce pokazać siebie jako osobę prześladowaną. Zdaniem Żurka, Ziobro tak naprawdę ignoruje organy państwa.
Na dziś na godz. 10.30 zaplanowano przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed tzw. komisją śledczą ds. Pegasusa, która jest, w świetle orzeczenia TK, nielegalna. Sąd wyraził zgodę na doprowadzenie polityka na posiedzenie komisji. To dziewiąta próba przesłuchania Ziobry. Policjanci realizujący nakaz doprowadzenia nie zatrzymali go dziś w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Ziobro ok. godz. 10 ma przylecieć do Warszawy z Brukseli.
„Gra polityczna”
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził w Radiowej Trójce, iż wolałby, aby Ziobro sam stawił się przed komisją.
Pamiętamy te czasy, kiedy minister Ziobro rządził i wtedy naprawdę wszyscy stawiali się na wezwanie (…). Nie było takich sytuacji, kiedy policja musiała jakiegoś polityka doprowadzać
— powiedział minister sprawiedliwości.
Żurek ocenił, że Ziobro prowadzi grę polityczną.
Chce pokazać siebie jako osobę dręczoną, prześladowaną, natomiast tak naprawdę ignoruje organy państwa
— powiedział Żurek.
Żurek ostrzega prezesa TK
Szef MS odniósł się też do listu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego do komendanta głównego policji Marka Boronia. Według Święczkowskiego, ewentualne doprowadzenie Ziobry na komisję śledczą będzie działaniem bezprawnym.
Jak skomentował Żurek, Święczkowski „jest znany z tego, że narusza różne zasady”; przestrzegł go, aby „nie robił takich gróźb wobec policji”.
Policja ma wykonywać swoje zadania, w tej sprawie orzekł sąd i nie ma wątpliwości co do tego
— dodał.
Święczkowski wskazał w liście do komendanta głównego policji, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy policji - jego zdaniem - bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry na posiedzenie komisji ds. Pegasusa może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną.
Prezes TK podkreślił, że w postanowieniu zabezpieczającym z 8 sierpnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r. Zgodnie z tym wyrokiem, uchwała Sejmu o powołaniu komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z konstytucją.
Obecna władza od samego początku nakręca medialno-policyjną obławę na polityków opozycji, grając na najniższych instynktach swojego najtwardszego elektoratu, a teraz minister Żurek narzeka, że z całej sprawy zrobiło się tanie widowisko. Nie ma już chyba żadnej granicy żenady, której koalicja rządząca nie przekroczy.
