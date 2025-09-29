”Jestem przekonany, że dzisiaj Zbigniew Ziobro, kiedy policja go doprowadzi, po prostu ośmieszy po raz kolejny tą grupkę zacietrzewionych polityków” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Maciej Wąsik.
Maciej Wąsik, długoletni współpracownik Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości, skomentował dzisiejszą „obławę” na b. szefa Suwerennej Polski
To nie jest w zasadzie doprowadzenie przymusowe Zbigniewa Ziobry na komisję, tylko Zbigniew Ziobro podjął decyzję, że już nie będzie wodził za nos rządu Donalda Tuska i przyleci normalnie z Brukseli do Polski. Wiemy, że jest w Brukseli, bo przechodził ciężką chorobę, prawdopodobnie jest jeszcze pod opieką lekarzy i tam się po prostu leczy. Zbigniew Ziobro robi to na własnych warunkach
— powiedział Maciej Wąsik.
Władza nie uczy się na błędach?…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741806-wasik-to-ziobro-dyktuje-warunki-komisji-a-nie-odwrotnie