„Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stara się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. (…) Nowe stanowisko miałby objąć na przełomie roku” - ustalił Onet.
Hołownia opuszcza partię?
Szymon Hołownia w zeszłym tygodniu przekazał podczas konferencji prasowej, która odbyła się po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050, że nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii, którą założył. Wybory odbędą się w styczniu.
Założyłem tę organizację, dałem jej wszystko, co mogłem i co umiałem, i dalej będę dawał w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne. Ale rolą lidera jest też powiedzieć w pewnym momencie „przekazuję pałeczkę w sztafecie”. Myślę, że ten moment nadszedł dla mnie i dla organizacji
— mówił Hołownia.
Nowe plany Hołowni
Według informacji Onetu, Hołownia próbował przedłużyć swoje „marszałkowanie”, ale jego próby spełzły na niczym. Gdy stało się jasne, że Hołownia będzie musiał ustąpić z urzędu marszałka Sejmu na rzecz Włodzimierza Czarzastego, lider Polski 2050 miał rozpocząć kampanię na rzecz uzyskania posady komisarza ONZ w Genewie.
Żeby dostać nominację, Hołownia musi mieć poparcie polskich władz, w tym prezydenta. (…) Jak ustalił Onet, Hołownia jest formalnym kandydatem na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). To urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zajmuje się ochroną uchodźców na całym świecie — koordynuje pomoc międzynarodową i udziela wsparcia państwom, które mierzą się z problemami imigracyjnymi.
— czytamy.
