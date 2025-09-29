„Jeżeli jest ta szopka, to znaczy, że jest to związane z zapotrzebowaniem, a ono wynika z bezradności Donalda Tuska” - powiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z reporterem telewizji wPolsce24 tuż przed odlotem z Brukseli do Warszawy, odnosząc się do tego, że dziś rano policja szukała go w jego domu w Jeruzalu.
Nielegalna komisja Sroki
Przypomnijmy, na dzisiaj zaplanowano przesłuchanie byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry przez nielegalną komisję śledczą ds. Pegasusa. Sąd w skandalicznym i bezprawnym wyroku wyraził zgodę, aby polityka zatrzymała Policja w celu doprowadzenia na to pseudoposiedzenie.
W postanowieniu zabezpieczającym z 8 sierpnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymanie działań wobec byłego ministra sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku Trybunału z 10 września 2024 r., zgodnie z którym uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z Konstytucją. Później prezes TK Bogdan Święczkowski skierował pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, zwracając się o zapewnienie przestrzegania porządku prawnego i wskazał, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy Policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną.
„Ta władza chyli się ku upadkowi”
W rozmowie z reporterem telewizji wPolsce24 na lotnisku w Brukseli, tuż przed odlotem do Polski, były minister sprawiedliwości przypomniał, że rządu Donalda Tuska rozpoczeły się „od łamania prawa”. W tym miejscu Ziobro przypomniał m.in. nielegalne przejęcie mediów publicznych.
Mamy czasu rządów Donalda Tuska i „demokracji walczącej”, które w sensie symbolicznym zaczęły się od łamania prawa. (…) Przejmowanie sądów rozpoczął Bodnar, odwołując nielegalnie kierownictwo sądów warszawskich, począwszy od prezesa Sądu Apelacyjnego, a kontynuuje to teraz Waldemar Żurek, który będąc ministrem sprawiedliwości oficjalnie chwali się tym, że łamie ustawy odwołując legalne władze sądów i ustanawiając tam swoich zaufanych ludzi. Po co to robi? Po to, aby sądy preferowały ludzi, którzy wydają tego typu orzeczenia sprzeczne z prawem i którzy „legalizują” tę władzę i jej bezprawie. Tylko tyle im pozostaje. Ta władza chyli się ku upadkowi. Wszyscy ci, którzy naruszają porządek prawa na pewno będą w przyszłości rozliczeni
— podkreślił.
Pytany o „szopkę”, którą obserwujemy od rana, czyli m.in. najazd policjantów na dom Ziobry w Jaruzelu, a także to, że policja pojawiła się przed redakcją telewizji wPolsce24, Ziobro przyznał, że są to dla niego „nowe wiadomości”. Ocenił jednak, że skoro takie rzeczy się dzieją, to wynikają one z „zapotrzebowania”.
Jeżeli jest ta szopka, to znaczy, że jest to związane z zapotrzebowaniem, a ono wynika z bezradności Donalda Tuska. (…) Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, coraz trudnej się Polakom żyje, marne perspektywy, ale także marne perspektywy Tuska wewnątrz tego rządu i tej koalicji. Rozpadanie się wewnętrzne tych sił, które tworzyły tę koalicję, to wszystko sprawia, że Tusk chce uciekać sięgając po tego rodzaju brzydkie metody wykorzystując aparat represji. (…) To, co jest szczególnym znakiem tej władzy, to jest deprawacja w obszarze sądów
— powiedział.
We wczorajszej rozmowie Ziobry z telewizją wPolsce24, były minister sprawiedliwości poinformował, że przyleci do Warszawy około godziny 10.
kk/Telewizja wPolsce24
