Od rana trwa polowanie na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro! Policjanci nie zatrzymali go w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Polityk ma zostać siłą doprowadzony na posiedzenie nielegalnej sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Policja czatuje na Ziobrę również przed redakcją telewizji wPolsce24!
Policjanci przyjechali przed dom Ziobry w poniedziałek po godz. 6. Kilkakrotnie dzwonili domofonem do domu, ale nikt nie odpowiedział oraz nie otworzył furtki.
Policjanci przed chwilą podjęli próbę realizacji nakazu doprowadzenia świadka, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie
— powiedziała oficer prasowa policji w Skierniewicach mł. asp. Aneta Placek.
Dodała, że funkcjonariusze pozostaną na miejscu pod domem Ziobry. Nie chciała jednak poinformować o dalszym planie działania.
Jak poinformowało Radio ZET, policja pojawiła się również z samego rana przez warszawskim mieszkaniem byłego ministra sprawiedliwości.
Na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego szefa MS, obecnie posła PiS, na posiedzenie sejmowej nielegalnej komisji śledczej zgodził się w połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie. Posiedzenie, na którym jedynym punktem ma być przesłuchanie Ziobry, zaplanowano w poniedziałek o godz. 10.30.
Były minister sprawiedliwości na antenie telewizji wPolsce24 przyznał, że będzie dzisiaj lądował w Warszawie koło godziny 10.
Więc tam, jeżeli zdecydują się popełnić przestępstwo ze wszystkimi konsekwencjami na przyszłość, to tam powinien realizować - jako sprawca kierowniczy - te działania
— powiedział.
