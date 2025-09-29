TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Karol Nawrocki znalazł się w niebezpieczeństwie w trakcie kampanii? Szef ochrony: "Ryzyko było wysokie"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karol Nawrocki podczas kampanii wyborczej / autor: Fratria
Karol Nawrocki podczas kampanii wyborczej / autor: Fratria

Tutaj nie ma zasad moralnych, więc dla nich zwycięstwo Trzaskowskiego i domknięcie systemu to była gra o wszystko – mówi w tygodniku „Sieci” dr inż. Krzysztof „Rydz” Radziwon, szef ochrony Karola Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.

Krzysztof Radziwon to były żołnierz oddziałów specjalnych, służący m.in. na zagranicznych misjach, gdzie, jak sam mówi, „brał udział w akcjach bezpośrednich”.

Gdy po ostatniej turze wróciłem do kraju, pojawiła się propozycja ochrony kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego rodziny

— mówi Radziwon.

Tutaj nie ma zasad moralnych

Dr Radziwon bardzo krytycznie odnosi się do metod, jakie obrała w kampanii strona rządowa i środowiska wspierające Rafała Trzaskowskiego.

Tutaj nie ma zasad moralnych, więc dla nich zwycięstwo Trzaskowskiego i domknięcie systemu to była gra o wszystko

— stwierdza.

A w sytuacji, gdy oni mieli do dyspozycji cały aparat państwa i aż pół roku na „pozbycie się zagrożenia”, mogło dojść do wszystkiego

— podkreśla.

Karol Nawrocki nie chował się

Sporym wyzwaniem było dla nas to, że kandydat, a dziś prezydent Nawrocki nie chował się i nie unikał problematycznych sytuacji, tylko wychodził do ludzi i choć był świadomy zagrożeń, konsekwentnie realizował swoją misję

— dodał dr Radziwon.

W tygodniku „Sieci” Krzysztof Radziwon prezentuje swoją ulubioną broń, mówi, co zabrałby ze sobą do plecaka na akcję, pokazuje książki, które czyta. Wszystko w ramach stałej, lubianej przez czytelników rubryki „Walizka”.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych