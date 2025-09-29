Jaka przyszłość czeka Rafała Trzaskowskiego? Zdaniem europoseł Konfederacji prezydent Warszawy i wiceszef PO „ucieknie do Parlamentu Europejskiego”. „Uważam, że jego kariera polityczna zakończy się w Parlamencie Europejskim. Tam sobie ucieknie, tam się zaszyje, tam będzie zarabiał pieniądze” - mówiła Ewa Zajączkowska-Hernik w Polsat News.
Trzaskowski ucieknie do PE?
Według „Wprost” na listopadowym kongresie PO Rafał Trzaskowski ma stracić stanowisko wiceprzewodniczącego partii. Prezydent Warszawy doznał porażki w wyborach prezydenckich, a także upokorzenia w stolicy przy sprawie projektu nocnej sprzedaży alkoholu w mieście.
Na antenie Polsat News europoseł Konfederacji zwróciła uwagę na „bardzo ciekawe zjawisko w kontekście wojenki w Platformie, w warszawskiej Platformie Obywatelskiej i o władzę w warszawskim ratuszu”, przypominając, że „prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie potencjalnego, nielegalnego finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego”.
Stawiam taką tezę. Wybory samorządowe będą w 2029 roku, wybory do Parlamentu Europejskiego również. I uważam, że Rafał Trzaskowski ucieknie do Parlamentu Europejskiego
— stwierdziła Zajączkowska-Hernik.
„Tam się zaszyje, tam będzie zarabiał pieniądze”
To jest człowiek leniwy, to jest człowiek - moim zdaniem - politycznie fałszywy, człowiek, który nie miał absolutnie żadnych poglądów, a jeżeli już miał, to je skrupulatnie ukrywał i wystarczyło, że skończyły się wybory prezydenckie, ruszył po prostu z całą paradą równości w Warszawie, odsuwając swoje udawane konserwatywne wartości totalnie w kąt. Więc ja temu człowiekowi za grosz absolutnie nie ufam
— mówiła.
Czy będzie coś znaczył w Platformie Obywatelskiej? Nie wiem i nie za bardzo mnie to w tym momencie, szczerze mówiąc, interesuje. Uważam, że jego kariera polityczna zakończy się w Parlamencie Europejskim. Tam sobie ucieknie, tam się zaszyje, tam będzie zarabiał pieniądze
— skwitowała.
