„Amerykańscy strażacy żegnający żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie szkolenia w USA, podczas ich powrotu do ojczyzny” - przekazał w serwisie X szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła, zamieszczając także nagranie.
Na nagraniu widzimy salutujących amerykańskich strażaków.
W odpowiedzi na jeden z krytykanckich komentarzy, gen. Kukuła pokazał także zdjęcie z płyty lotniska, na którym widać poczet sztandarowy amerykańskiej armii.
Ziemia amerykańska i żołnierze amerykańscy pożegnali naszych chłopaków bardzo pięknie. Jestem im za to bardzo wdzięczny!
— dodał.
Tragiczna śmierć dwóch polskich żołnierzy
Przypomnijmy, ponad tydzień temu Dowództwo Generalne poinformowało, że podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Podano wówczas, że przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania specjalnej komisji.
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewniło, że rodziny żołnierzy zostały objęte wszechstronnym wsparciem. Kondolencje rodzinom złożyli prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
olnk/X/PAP
