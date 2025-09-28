O nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie został zapytany w Polsat News… były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Poseł Lewicy, który kilka miesięcy temu był „bohaterem” medialnych tytułów m.in. właśnie z powodu problemów alkoholowych, powiedział, że „całe życie człowiek musi być w gotowości”. „Można powiedzieć, że zmierzyłem się z tym problemem skutecznie” - dodał.
Uważam, że powinniśmy podejść do tego tematu bardzo poważnie. Oczywiście mówię to też z pewnym doświadczeniem, którego nigdy nie ukrywałem. Śmiertelnie poważnym, tak bym powiedział
— stwierdził Szejna w „Śniadaniu Rymanowskiego”. Jak podkreślał, choroba alkoholowa jest chorobą śmiertelną.
Zapytany natomiast, czy udało mu się przezwyciężyć jego problem z alkoholem, odpowiedział, że „ta walka toczy się całe życie”.
Całe życie człowiek musi być w gotowości (…) Można powiedzieć, że zmierzyłem się z tym problemem skutecznie
— podsumował poseł Nowej Lewicy na antenie Polsat News.
Głośne odejście z MSZ
O tym, że Szejna nie będzie już wiceszefem MSZ, informowano w lipcu. Andrzej Szejna od końca marca br. przebywał na urlopie po tym, jak media poinformowały o jego problemach alkoholowych oraz o prokuratorskim postępowaniu w sprawie nieprawidłowości przy rozliczaniu tzw. kilometrówek, czyli rozliczaniu wyjazdów prywatnym samochodem w celach służbowych. Pojawiły się wówczas także doniesienia, że Szejna nie został zweryfikowany przez ABW, a czasowy dostęp do dokumentów ściśle tajnych wydał mu szef MSZ Radosław Sikorski.
Polityk zapewniał wówczas, że „zmierzył się z problemem nadużywania alkoholu” i odzyskał kontrolę nad zdrowiem. Zapewniał też o prawidłowym rozliczaniu tzw. kilometrówek.
olnk/polsatnews.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741784-andrzej-szejna-zostal-zapytany-o-alkohol-co-odpowiedzial
