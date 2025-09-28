Tusk dzieli Polaków... niemal równo na pół! Prawie tyle samo rodaków ocenia premiera pozytywnie, co negatywnie. SONDAŻ

Polacy są podzieleni niemal po równo w ocenie Donalda Tuska w roli szefa rządu - wynika z sondażu pracowni United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski. Pozytywną ocenę premierowi wystawiło 48,4 proc. badanych, a negatywną 47,6 proc.

Ankietowani byli pytani w badaniu: „Jak obecnie ocenia pan/pani Donalda Tuska w roli premiera RP?”.

Z danych wynika, że łącznie 48,4 proc. badanych ocenia pracę Tuska pozytywnie, z czego 15,9 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, a 32,5 proc. „raczej pozytywnie”.

Negatywne oceny? Niewielka różnica!

Jak zauważyła Wirtualna Polska, niemal tak samo liczna grupa respondentów wyraża negatywną opinię o premierze - 47,6 proc.

Największy odsetek w tej kategorii, a zarazem najwyższy pojedynczy wynik w całym badaniu, to „zdecydowanie negatywna” ocena, którą wybrało 33 proc. uczestników sondażu. Kolejne 14,6 proc. ankietowanych ocenia premiera „raczej negatywnie”

— podał portal.

4 proc. badanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat i wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został zrealizowany w dniach 13-15 września 2025 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.

