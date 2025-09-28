Podczas rządowych dożynek w Spale doszło do starcia ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego z rolnikami, którzy przybyli na wydarzenie, aby protestować przeciwko tragicznej sytuacji polskiego rolnictwa. „Pierwsza sprawa i nadrzędny problem, czyli Ukraina. Od nowego roku ma być liberalizacja handlu” - powiedział jeden z protestujących, zwracając się do ministra, który wyszedł do demonstrujących. „Robimy wszystko, żeby to zablokować, ale umowę i tak podpisuje Komisja Europejska z Ukrainą” - odpowiedział minister Krajewski.
Dziś w Spale odbywają się rządowe dożynki, organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niestety, zamiast świętować, rolnicy protestują, zwracając uwagę na niskie ceny ich produktów, a także pogarszającą się sytuację w polskich gospodarstwach.
„Powiedzmy dość Unii Europejskiej”
Pierwsza sprawa i nadrzędny problem, czyli Ukraina. Od nowego roku ma być liberalizacja handlu. Mamy problem ze zbożem, paszą i mąką. Mianowicie te kontyngenty nie obejmują tego, czyli jeżeli oni nam nie przyślą zboża, to zaleją nas półsurowcami
— powiedział jeden z protestujących, zwracając się do ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.
Robimy wszystko, żeby to zablokować, ale umowę i tak podpisuje Komisja Europejska z Ukrainą
— odpowiedział minister Krajewski.
To powiedzmy dość Unii Europejskiej, postawmy się panie ministrze
— zaznaczyli demonstranci.
Stawiamy się
— brnął dalej Stefan Krajewski.
Przygraniczne cukrownie w Polsce będą padały, sam pan dobrze wie
— wskazał jeden z gospodarzy.
Minister z apelem do konsumentów
Apeluję do konsumentów - bierzmy w sklepach to, co ma polskie pochodzenie
— powiedział Krajewski.
Tylko że nie mamy sklepów. Tu jest problem
— podkreślił kolejny protestujący.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Polskie rolnictwo w agonalnym stanie! Protest na dożynkach rządu. „Bawi się tylko władza”; „Musimy zaapelować”
— Takie obrazki chce się oglądać! Klient nie odebrał olbrzymiego zamówienia śliwek. Polacy ruszyli na pomoc rolnikowi. „Coś niezwykłego”
— Awantura w ministerstwie! Krajewski zignorował rolników, wzburzony protestujący wysypał warzywa. „Mam tego dość, koniec tego wszystkiego!”
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741773-tylko-u-nas-krajewski-kontra-rolnicy-powiedzmy-dosc-ue
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.