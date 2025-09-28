TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Rządowe dożynki w Spale. Krajewski bezradny wobec rolników! "Robimy wszystko, żeby to zablokować"; "Powiedzmy dość UE"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Stefan Krajewski rozmawiał z protestującymi gospodarzami w Spale / autor: Telewizja wPolsce24
Stefan Krajewski rozmawiał z protestującymi gospodarzami w Spale / autor: Telewizja wPolsce24

Podczas rządowych dożynek w Spale doszło do starcia ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego z rolnikami, którzy przybyli na wydarzenie, aby protestować przeciwko tragicznej sytuacji polskiego rolnictwa. „Pierwsza sprawa i nadrzędny problem, czyli Ukraina. Od nowego roku ma być liberalizacja handlu” - powiedział jeden z protestujących, zwracając się do ministra, który wyszedł do demonstrujących. „Robimy wszystko, żeby to zablokować, ale umowę i tak podpisuje Komisja Europejska z Ukrainą” - odpowiedział minister Krajewski.

Dziś w Spale odbywają się rządowe dożynki, organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niestety, zamiast świętować, rolnicy protestują, zwracając uwagę na niskie ceny ich produktów, a także pogarszającą się sytuację w polskich gospodarstwach.

„Powiedzmy dość Unii Europejskiej”

Pierwsza sprawa i nadrzędny problem, czyli Ukraina. Od nowego roku ma być liberalizacja handlu. Mamy problem ze zbożem, paszą i mąką. Mianowicie te kontyngenty nie obejmują tego, czyli jeżeli oni nam nie przyślą zboża, to zaleją nas półsurowcami

— powiedział jeden z protestujących, zwracając się do ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.

Robimy wszystko, żeby to zablokować, ale umowę i tak podpisuje Komisja Europejska z Ukrainą

— odpowiedział minister Krajewski.

To powiedzmy dość Unii Europejskiej, postawmy się panie ministrze

— zaznaczyli demonstranci.

Stawiamy się

— brnął dalej Stefan Krajewski.

Przygraniczne cukrownie w Polsce będą padały, sam pan dobrze wie

— wskazał jeden z gospodarzy.

Minister z apelem do konsumentów

Apeluję do konsumentów - bierzmy w sklepach to, co ma polskie pochodzenie

— powiedział Krajewski.

Tylko że nie mamy sklepów. Tu jest problem

— podkreślił kolejny protestujący.

CZYTAJ WIĘCEJ:

TYLKO U NAS. Polskie rolnictwo w agonalnym stanie! Protest na dożynkach rządu. „Bawi się tylko władza”; „Musimy zaapelować”

Takie obrazki chce się oglądać! Klient nie odebrał olbrzymiego zamówienia śliwek. Polacy ruszyli na pomoc rolnikowi. „Coś niezwykłego”

Awantura w ministerstwie! Krajewski zignorował rolników, wzburzony protestujący wysypał warzywa. „Mam tego dość, koniec tego wszystkiego!”

tt/Telewizja wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych