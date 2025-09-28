Barbara Oliwiecka - poseł Polski 2050 zaliczyła w programie „Śniadanie Bogdana Rymanowskiego” na antenie Polsat News ostrą wymianę zdań z wiceministrem aktywów państowych z PO, Robertem Kropiwnickim. „Jak ktoś wpada w bagno, to się albo szamocze i szybciej tonie, albo się łapie za gałąź i próbuje się powoli, systematycznie, z determinacją wyciągnąć” - mówił Rafał Trzaskowski o partii Hołowni na Campus Academy. „To były ostre słowa Trzaskowskiego po miesiącach w politycznym niebycie po przegranych wyborach prezydenckich” - skomentowała Oliwiecka, twierdząc, że pozycja Trzaskowskiego w partii słabnie. Kropiwnicki zadowolony nie był.
Koalicja 13 grudnia nawet nie próbuje już ukrywać poważnych problemów. Polska2050 coraz bardziej „wierzga” premierowi Donaldowi Tuskowi. Napięcia koalicyjne uwidoczniły się nie tylko w ostatnich wypowiedziach i zachowaniach marszałka Szymona Hołowni. Łatwo dostrzec je także w wystąpieniach medialnych polityków.
Oliwiecka: Mocne słowa Trzaskowskiego po politycznym niebycie
W Polsat News doszło dziś rano do ostrej wymiany zdań między Barbarą Oliwiecką (Polska 2050) a Robertem Kropiwnickim (KO). Oliwiecka skomentowała wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego podczas Campusu. „Jak ktoś wpada w bagno, to się albo szamocze i szybciej tonie, albo się łapie za gałąź i próbuje się powoli, systematycznie, z determinacją wyciągnąć” - mówił Trzaskowski o partii Hołowni.
To były ostre słowa Trzaskowskiego po miesiącach w politycznym niebycie po przegranych wyborach prezydenckich. Być może uważa on, że tak mocne uderzenie przywróci mu kilka punktów
— podkreśliła Oliwiecka.
Trzaskowski ma się lepiej, ale jego pozycja w partii słabnie. Pokazuje to choćby głosowanie ws. nocnej prohibicji w Warszawie
— dodała. W ocenie poseł Polski 2050 słowa Trzaskowskiego o koalicjantach są „bez sensu”.
Polityk stwierdziła też, że koalicja rządząca ma problemy z komunikacją z wyborcami.
Jeżeli po dwóch latach rządów i realizowania choćby CPK, musimy tłumaczyć, że nie zrezygnowaliśmy z tych pomysłów, to znaczy, że musimy odrobić lekcję z komunikowania
— podkreśliła. Cóż, ten akurat problem z komunikacją to zwykłe „mijanie się z prawdą”. To, co realizuje koalicja, niewiele ma bowiem wspólnego z CPK.
Jak przekonywała, „wojna o CPK jest na poziomie narracji”, bo jest to projekt popierany przez każdą z sił politycznych. No, nie na poziomie narracji. Na poziomie realizacji raczej.
Kropiwnicki: To jest nie do obrony
Ale nie to oburzyło Roberta Kropiwnickiego.
Krytyka prezydenckiego projektu CPK nie jest bez sensu. Ona pokazuje prawdę
— stwierdził wiceminister aktywów państwowych, oceniając projekt PiS jako „słaby”.
PiS wydawało miliony na PR, a my faktycznie to robimy. Mamy projekt rządowy, który realizujemy, a teraz przychodzi prezydent ze swoim projektem. I państwo nagle mówią: „Wstrzymajmy projekt, zajmijmy się tym prezydenckim
— dodał.
To jest niepotrzebne. To jest nie do obrony
— podkreślił Robert Kropiwnicki.
Raz jeszcze: nie, nie robicie. To nie jest CPK, to jest jego drastycznie okrojona wersja, przecząca wszelkim założeniom projektu.
„Jesteście leniuchami”
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Czy na kłótniach w koalicji ostatecznie skorzysta PiS i prezydent Nawrocki?
Oni się kłócą wzajemnie. Jeśli tak się nie zgadzają w studio, to co jest za zamkniętymi drzwiami
— skomentował wymianę zdań między koalicjantami parlamentarzysta PiS Krzysztof Szczucki.
Z kolei szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że marszałek Szymon Hołownia postąpił rozsądnie.
Skierował do prac w komisji dobry projekt. On was pogania do pracy, bo jesteście leniuchami
— podkreślił.
A najzabawniejsze jest to, że CPK nie chciała ani Koalicja Obywatelska, ani Polska 2050, zaciekle zwalczając projekt jeszcze za rządów PiS. Okrojony projekt powstał dopiero po ogromnej fali sprzeciwu społecznego. Dodajmy, że „niepisowscy” parlamentarzyści wspierający CPK w jego pierwotnej formie, jak np. poseł Paulina Matysiak, są atakowani przez koalicję i jej zwolenników.
