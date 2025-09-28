„Im szybciej ta banda 13 grudnia zostanie odsunięta od władzy, tym lepiej dla polskiej polityki, również dla obywateli, nawet tych, którzy nie podzielają poglądów Prawa i Sprawiedliwości. […] Jest realizowana polityka, która niszczy tkankę narodową, niszczy poczucie wspólnoty narodowej, niszczy poczucie nawet więzów kulturowych, niszczy religię, upatruje wroga w religii, w Kościele” – podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 Joachim Brudziński, europoseł PiS.
Joachim Brudziński, mówiąc o Polsce 2050 i problemach tej partii, wskazał, że „takie twory na scenie politycznej jak partia Szymona Hołowni, wcześniej pana Ryszarda Petru, jeszcze wcześniej Palikota, to są twory jednego, dwóch sezonów politycznych, czyli jednej góra dwóch kadencji Parlamentu Europejskiego”.
Nie są to partie w żaden sposób zakorzenione w społeczeństwie ani poprzez program, ani poprzez jakby rzeczywiste emocje. Są to twory w dużej mierze pewnego rodzaju zapotrzebowania medialno-biznesowo-politycznego…
