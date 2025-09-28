„Chcemy dzisiaj wręczyć wieniec dożynkowy. Jest zrobiony z jednej rośliny, którą sprzątamy. To jest kukurydza, a reszta to są chwasty. Jeżeli nasze rolnictwo upadnie, to na polskiej ziemi już nie będziemy uprawiać żywności dla polskich obywateli, dla polskiego konsumenta. Polska ziemia porośnie wtedy chwastami, które na znak protestu nazbieraliśmy. Dzisiaj chcemy uraczyć pana ministra Stefana Krajewskiego. Takie dary chcemy mu przedstawić” - powiedział rolnik Mariusz Borowiak w rozmowie z redaktorem Maciejem Zemłą na antenie Telewizji wPolsce24, podczas rządowych dożynek w Spale.
Dziś w Spale odbywają się rządowe dożynki. Wydarzenie powinno być świętem polskich rolników, niestety sytuacja jest coraz trudniejsza.
Na miejscu pojawili się gospodarze, którzy próbują zwrócić uwagę na fatalny stan polskiego rolnictwa. Jednym z protestujących jest Mariusz Borowiak, z którym rozmawiał reporter Maciej Zemła.
Zawsze świętowaliśmy swoje plony, cieszyliśmy się, że zdążyliśmy zebrać, że będziemy mogli żywić społeczeństwo. Jednak od pewnego czasu nasze żniwa nie są wcale radością, dlatego że produkty, które wyprodukowane są w gospodarstwie rolnym, naszym regionalnym województwie łódzkim na przykład, w ogóle się nie opłacają. Mamy problemy ze sprzedażą produktów. Sprzedajemy poniżej kosztów produkcji. Ziemniaki po 20 groszy. Nie mamy co z tym zrobić, gdzie sprzedać. W ciągu 7 miesięcy z Niemiec przywieziono 165 000 ton ziemniaków. 7 tys. tirów przyjeżdża miesięcznie do Polski z ziemniakami z Holandii, Niemiec czy Francji
— powiedział Borowiak.
Dodał również:
Polacy nie mogą swojego towaru sprzedać, ponieważ markety nie chcą brać polskiego towaru, tylko biorą niemiecki. Mamy również kukurydzę mokrą po 340 zł za tonę, poniżej granicy opłacalności. Pszenica po 600 zł zalega w magazynach. Nie mamy co z tym zrobić. Wychodzi, że kilogram mąki kosztuje w tej chwili jakieś 1,3 zł, a chleb 5,5 zł. Dlatego konsument cały czas straci. Te dożynki wcale nie są taką imprezą, gdzie powinniśmy się cieszyć.
Umowa z Mercosur zniszczy polskie rolnictwo
Rolnik został dopytany o skutki podpisania umowy z krajami Mercosur.
Od roku cały czas mówimy, że jeżeli wejdzie umowa z Mercosur, to doprowadzi do tego, że Polacy, polscy rolnicy, konsumenci nie będą mieli polskiej żywności. Cały czas próbujemy przebić się z tą narracją, z naszą walką do rządu. Od roku w ogóle nie ma nic, żadnych działań przedstawionych przez rząd. Jedyne na co rząd wydaje pieniądze, to na zabawę. Tylko, że rolnik już nie ma za co się bawić. Dlatego przyjechaliśmy tutaj z akcją protestacyjną, żeby konsumenci w mieście wiedzieli, że nie wszyscy rolnicy są zadowoleni. Że bawi się tylko władza, te imprezy robione są tylko po to, żeby później na banerach twarz była bardziej rozpoznawalna
— stwierdził.
Borowiak poinformował, że dialogu z rządem nie ma.
Niestety żaden dialog nie jest prowadzony z organizacjami rolniczymi, dlatego że na takie rozmowy zapraszane są związki zawodowe, które są przychylne tej władzy. Poza tym to są tylko rozmowy, a nie ma działań. Tracimy rynki zbytu, nie mamy gdzie sprzedawać. Tu musimy zaapelować
— powiedział.
Wieniec dla ministra rolnictwa Krajewskiego
Rolnicy przygotowali dla ministra rolnictwa specjalny wieniec, który ma odzwierciedlać przyszłość polskiego rolnictwa, jeżeli nic się nie zmieni.
Chcemy dzisiaj wręczyć wieniec dożynkowy. Jest zrobiony z jednej rośliny, którą sprzątamy. To jest kukurydza, a reszta to są chwasty. Jeżeli nasze rolnictwo upadnie, to na polskiej ziemi już nie będziemy uprawiać żywności dla polskich obywateli, dla polskiego konsumenta. Polska ziemia porośnie wtedy chwastami, które na znak protestu nazbieraliśmy. Dzisiaj chcemy uraczyć pana ministra Stefana Krajewskiego. Takie dary chcemy mu przedstawić. Nie jesteśmy tutaj po to, aby robić zadymę i brzydkie manifestacje, raczej kulturalnie. Jest dzisiaj święto dożynkowe. Mam nadzieję, że minister Krajewski obudzi się i zacznie patrzeć na polskiego rolnika i jego interes, a nie tylko, żeby obsadzić miejsca pracy dla swojego elektoratu
— skonkludował.
