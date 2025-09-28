„Oczekuję, że Komendant Główny Policji i jego podwładni będą postępować zgodnie z najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, czyli z Konstytucją RP, a także z ustawami, które ich wiążą” – powiedział Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, w rozmowie z Radiem Maryja. Odniósł się w ten sposób do jutrzejszego posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Przed komisję – która, jak wskazał TK w wyroku z września 2024 r., została powołana w sposób niezgodny z konstytucją – ma zostać jutro doprowadzony przez policję Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Święczkowski skierował w tym tygodniu list do Boronia, przypominając o konsekwencjach siłowego doprowadzenia przed niekonstytucyjną komisję.
Zbigniew Ziobro, wiceprezes PiS, w latach 2015-2023 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, ma stanąć jutro przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Komisja ta, jak wskazał Trybunał Konstytucyjny we wrześniu ubiegłego roku – powstała niezgodnie z konstytucją, dlatego były minister unika stawiennictwa.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego skierował także drugie pismo – ws. sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie, Magdaleny Wójcik, która wydała postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry przed komisję Sroki.
Święczkowski: Postanowienie TK wiąże każdy sąd
Bogdan Święczkowski mówił o tej sprawie w rozmowie z Radiem Maryja.
Ta decyzja nie była związana z osobą pana Zbigniewa Ziobry, tylko z postępowaniem, które się toczy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Otóż każda osoba fizyczna, każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć skargę konstytucyjną, jeżeli jego prawa zostały złamane lub naruszone, a decyzja, która zapadła, jest ostateczna
— wskazał.
Prezes TK przypomniał, że obywatel, który składa skargę konstytucyjną, może również wnieść o wydanie tzw. postanowienia tymczasowego o zawieszaniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w jego sprawie. I dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku ministra Ziobry – postanowienie to zostało wydane na podstawie wniosku, przez jednego z sędziów Trybunału i jest ono wiążące dla wszystkich organów państwa – w tym oczywiście sądów.
Artykuł 79 ustawy o trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym stwierdza nawet, że Trybunał Konstytucyjny może zawiesić, wstrzymać wykonanie wyroku sądu(…) To wynika wprost z przepisów prawa i z Konstytucji RP, że orzeczenia Trybunału są ostatecznie niezaskarżalne i wykonywalne. W związku z powyższym to postanowienie wiąże każdy sąd, w tym sąd warszawski
— zwrócił uwagę Święczkowski.
Pismo do Komendanta Głównego Policji
Prezes TK podkreślił, że do pisma do Komendanta Głównego Policji załączył właśnie wspomniane postanowienie tymczasowe. Co to oznacza? Że gen. insp. Boroń „nie może i nie powinien (…) wydawać poleceń do tego, aby realizować bezprawne decyzje, które mogą się wiązać z pozbawieniem wolności obywatela Rzeczypospolitej Polski” – wskazał rozmówca Radia Maryja.
Będąc prezesem Trybunału Konstytucyjnego, stojąc na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także ustaw, złożyłem zawiadomienie o przestępstwie
— powiedział Bogdan Święczkowski.
Nie może być tak, że są osoby w Polsce, które uważają, iż mogą łamać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście to, że te orzeczenia nie są publikowane, to jest jedna kwestia. Złożyłem zawiadomienie o ustrojowym zamachu stanu. Natomiast to postanowienie tymczasowe Trybunału Konstytucyjnego nie wymaga publikacji. Wystarczy, że jest doręczone i tak też się stało w niniejszej sprawie
— zwrócił uwagę.
Bogdan Święczkowski poinformował, że do TK nie wpłynęła jeszcze żadna odpowiedź, ale też takiej odpowiedzi nie oczekuje, ponieważ istotne jest co innego.
Oczekuję, że Komendant Główny Policji i jego podwładni będą postępować zgodnie z najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, czyli z Konstytucją RP, a także z ustawami, które ich wiążą. Nie oczekuję odpowiedzi, tylko reakcji realizującej uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego i wynikającej wprost z konstytucji, z ustaw
— zaznaczył.
