Dziś odbywa się XXXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Obrady otworzył marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który powiedział młodym, że ich zdanie jest ważne. „Wielu z was ma szansę zobaczyć XXII wiek. Dlatego musimy was pytać, jak ten świat ułożyć, bo wy będziecie w nim żyć dłużej niż my” - dodał.
Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt partycypacyjno-edukacyjny, którego celem jest edukacja najmłodszego pokolenia w zakresie parlamentaryzmu i demokracji. Uczestniczą w nim uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej.
„PorozmawiajMY o edukacji obywatelskiej”
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „PorozmawiajMY o edukacji obywatelskiej”.
Otwierając obrady marszałek Sejmu powiedział, że „Sejm to takie miejsce, w którym zbieramy się przychodząc z bardzo różnych stron, a mamy wyjść z jakąś choćby minimalną zgodą w tej czy innej sprawie, która dotyczy naszego życia”.
Jak dodał, w każdym Sejmie zdarzają się kłótnie, bo „taka jest po prostu natura parlamentów”.
Ale póki kłócimy się tu, póki spieramy się tu, póty jesteśmy bezpieczni. I dlatego dobrze się tego Sejmu nauczyć. Dobrze zrozumieć, jakie zasady nim rządzą i jak, kiedy się nie zgadzamy, coś jednak wspólnie wypracować
— dodał.
W tym kontekście Hołownia zaznaczył, że zadaniem posłów SDiM będzie wypracowanie uchwały, którą następnie on prześle do „wszystkich najważniejszych urzędników w państwie”.
Dlatego proszę, byście tę pracę potraktowali poważnie
— zaznaczył.
Głos młodych jest ważny
Jak dodał, wielu uczestników obrad ma szansę zobaczyć XXII wiek.
Dlatego musimy was pytać cały czas o zdanie, jak ten świat ułożyć, bo wy będziecie w nim żyć dłużej niż my
— powiedział.
Dlatego, jak podkreślił, głos młodych jest tak ważny.
Powiedzcie to, co czujecie, co myślicie, co słyszycie na co dzień od koleżanek i kolegów
— dodał.
Hołownia poinformował też, że w tym roku - w 20. rocznicę uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych - zdecydowano, by w ramach pilotażu w obradach uczestniczyły i zabrały głos dzieci reprezentujące mniejszości narodowe w Polsce: romską, łemkowską i słowacką.
Współorganizatora wydarzenia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, reprezentuje wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz.
Dzisiaj będziecie obradować nad jednym z ważniejszych aspektów życia społecznego każdego z nas
— powiedziała posłom SDiM.
Nad tym, jak być obywatelem (…), jak pracować na rzecz wspólnoty - małej, lokalnej, ale też i dużej, którą współtworzymy jako państwo. Społeczności, w której ważna jest różnorodność i nigdy nie powinno być istotne, skąd pochodzimy, ale dokąd wspólnie możemy dojść
— podkreśliła.
Gość specjalny
Gościem specjalnym jest polski astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.
Patrzę na was i czuję dumę
— powiedział młodym.
Zaznaczył, że mieli oni odwagę przyjechać do Sejmu i wygłosić swoje zdanie. Zaznaczył, że „to właśnie tacy ludzie zmieniają świat”.
To ludzie, którzy nie boją się pierwszego kroku, po to, by tu przyjechać, rozmawiać i jednocześnie podejmować działania
— dodał.
Na marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży wybrano Filipa Roguskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku, który zasiadł przy stole prezydialnym, by współprowadzić posiedzenie wraz z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.
Głównym organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Sejmu.
Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywają się od 1994 r.
Pierwszą zorganizowano z inicjatywy b. prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko. Jej temat to „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”. Była to odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne w byłej Jugosławii, które przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej.
Polska to pierwszy kraj w Europie, który zorganizował takie przedsięwzięcie edukacyjne. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty zbierają się m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.
