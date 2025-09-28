WIDEO

Młodzież obraduje w Sejmie. Gościem specjalnym jest dr Sławosz Uznański-Wiśniewski: "Przyszłość Polski i świata należy do was"

XXXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży / autor: PAP/Rafał Guz

Dziś odbywa się XXXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Obrady otworzył marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który powiedział młodym, że ich zdanie jest ważne. „Wielu z was ma szansę zobaczyć XXII wiek. Dlatego musimy was pytać, jak ten świat ułożyć, bo wy będziecie w nim żyć dłużej niż my” - dodał.

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt partycypacyjno-edukacyjny, którego celem jest edukacja najmłodszego pokolenia w zakresie parlamentaryzmu i demokracji. Uczestniczą w nim uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej.

„PorozmawiajMY o edukacji obywatelskiej”

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „PorozmawiajMY o edukacji obywatelskiej”.

Otwierając obrady marszałek Sejmu powiedział, że „Sejm to takie miejsce, w którym zbieramy się przychodząc z bardzo różnych stron, a mamy wyjść z jakąś choćby minimalną zgodą w tej czy innej sprawie, która dotyczy naszego życia”.

Jak dodał, w każdym Sejmie zdarzają się kłótnie, bo „taka jest po prostu natura parlamentów”.

Ale póki kłócimy się tu, póki spieramy się tu, póty jesteśmy bezpieczni. I dlatego dobrze się tego Sejmu nauczyć. Dobrze zrozumieć, jakie zasady nim rządzą i jak, kiedy się nie zgadzamy, coś jednak wspólnie wypracować

— dodał.

W tym kontekście Hołownia zaznaczył, że zadaniem posłów SDiM będzie wypracowanie uchwały, którą następnie on prześle do „wszystkich najważniejszych urzędników w państwie”.

Dlatego proszę, byście tę pracę potraktowali poważnie

— zaznaczył.

Głos młodych jest ważny

Jak dodał, wielu uczestników obrad ma szansę zobaczyć XXII wiek.

Dlatego musimy was pytać cały czas o zdanie, jak ten świat ułożyć, bo wy będziecie w nim żyć dłużej niż my 

— powiedział.

Dlatego, jak podkreślił, głos młodych jest tak ważny.

Powiedzcie to, co czujecie, co myślicie, co słyszycie na co dzień od koleżanek i kolegów

— dodał.

Hołownia poinformował też, że w tym roku - w 20. rocznicę uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych - zdecydowano, by w ramach pilotażu w obradach uczestniczyły i zabrały głos dzieci reprezentujące mniejszości narodowe w Polsce: romską, łemkowską i słowacką.

Współorganizatora wydarzenia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, reprezentuje wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz.

Dzisiaj będziecie obradować nad jednym z ważniejszych aspektów życia społecznego każdego z nas

— powiedziała posłom SDiM.

Nad tym, jak być obywatelem (…), jak pracować na rzecz wspólnoty - małej, lokalnej, ale też i dużej, którą współtworzymy jako państwo. Społeczności, w której ważna jest różnorodność i nigdy nie powinno być istotne, skąd pochodzimy, ale dokąd wspólnie możemy dojść

— podkreśliła.

Gość specjalny

Gościem specjalnym jest polski astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Patrzę na was i czuję dumę

— powiedział młodym.

Zaznaczył, że mieli oni odwagę przyjechać do Sejmu i wygłosić swoje zdanie. Zaznaczył, że „to właśnie tacy ludzie zmieniają świat”.

To ludzie, którzy nie boją się pierwszego kroku, po to, by tu przyjechać, rozmawiać i jednocześnie podejmować działania

— dodał.

Na marszałka Sejmu Dzieci i Młodzieży wybrano Filipa Roguskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku, który zasiadł przy stole prezydialnym, by współprowadzić posiedzenie wraz z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Sejmu.

Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywają się od 1994 r.

Pierwszą zorganizowano z inicjatywy b. prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko. Jej temat to „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”. Była to odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne w byłej Jugosławii, które przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej.

Polska to pierwszy kraj w Europie, który zorganizował takie przedsięwzięcie edukacyjne. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty zbierają się m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

tt/PAP

