Trwa ambasadorski impas. Prezydent Karol Nawrocki nie ma zamiaru zgodzić się, żeby najważniejszą placówkę w Waszyngtonie objął formalnie Bogdan Klich - obecnie pełni w USA rolę chargé d’affaires, czyli kierownika placówki. Z sondażu przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej” wynika, że Polacy również nie chcą, żeby były senator PO został ambasadorem. Prawie 40 proc. respondentów chce, żeby do USA wysłano kogoś innego.
Klich bez nominacji. Spór o ambasadora w Waszyngtonie trwa
Choć Bogdan Klich został wskazany przez rząd Donalda Tuska jako przyszły ambasador Polski w USA, to jego nominacja nie została sfinalizowana. Najpierw zablokował ją prezydent Andrzej Duda, następnie prezydent Karol Nawrocki. W efekcie Klich pełni jedynie funkcję chargé d’affaires, czyli kierownika placówki - bez pełnych uprawnień ambasadora. Na przeszkodzie stoją nie tylko napięcia polityczne, ale też wcześniejsze wypowiedzi Klicha, m.in. krytyczne opinie o Donaldzie Trumpie.
To część szerszego konfliktu między MSZ a Pałacem Prezydenckim, który rozpoczął się wiosną 2024 roku, gdy Radosław Sikorski odwołał kilkudziesięciu ambasadorów bez zgody prezydenta Andrzeja Dudy. Od tego czasu w wielu krajach - w tym USA i Włoszech - ambasadorzy nie zostali formalnie powołani.
Co sądzą Polacy? Brak jednoznacznej opinii
W obliczu politycznego impasu zapytano Polaków, czy rząd powinien wskazać inną osobę na ambasadora w USA. Z badania SW Research dla rp.pl wynika, że 39,2 proc. ankietowanych opowiada się za zmianą kandydata. Przeciwnego zdania jest 19,1 proc., a aż 41,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Zastąpienie Klicha częściej popierają mężczyźni, osoby w średnim wieku oraz mieszkańcy miast średniej wielkości.
Sondaż przeprowadzono pod koniec września 2025 roku na próbie 800 dorosłych internautów. Choć sprawa budzi emocje polityków, społeczeństwo nie wydaje się jednoznacznie zaangażowane - większość badanych pozostaje obojętna lub niezdecydowana.
