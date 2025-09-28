Izabela Bodnar, która w lipcu odeszła z Polski 2050, ostatnio zasłynęła z wpisu, w którym - chcąc zadrwić z prezydenta Karola Nawrockiego - wychwalała Radosława Sikorskiego, nazywając go „wirtuozem słowa” i „paganinim retoryki”. Teraz poseł postanowiła uderzyć w Szymona Hołownię… i prezydencki projekt dot. CPK. „Tak się walczy o miejsce na liście Platformy Obywatelskiej w przyszłych wyborach” - skomentował dziennikarz „Newsweeka”.
Hołownia i głosowanie ws. CPK
Koalicja 13 grudnia przegrała sejmowe głosowanie, w którym próbowała odrzucić w pierwszym czytaniu prezydencki projekt ws. CPK. Stało się tak m.in. dzięki głosowaniu Szymona Hołowni i części innych posłów Polski 2050. Wbrew woli Donalda Tuska. To wywołało napięcia, a także pewne uszczypliwości pomiędzy „sojusznikami”.
— Co tu się wydarzyło! Hołownia przeczołgał premiera w Sejmie: Tusk chciał zabrać głos? Nie? Przepraszam, najwyższy czas już odejść w niesławie. WIDEO i KOMENTARZE
— Hołownia głosował wbrew woli koalicji 13 grudnia. Trafił na dywanik do Tuska? „Moje wyjaśnienia zostały przyjęte”
— Tusk załamany po przegranym głosowaniu: Jest mi przykro, że marszałek Hołownia stanął po stronie prezydenta Nawrockiego
Bodnar złośliwie do Hołowni
Teraz w Szymona Hołownię postanowiła uderzyć… była poseł Polski 2050 - Izabela Bodnara. Zaliczyła przy tym potężną ignorancję w zakresie legislacji, co wypomniano jej w komentarzach.
Szymon, ja mam do Ciebie jeden żal nadrzędny. Nie ten, że blokujesz mój powrót do komisji sejmowych, to przeżyję, poczekam na rotację, ale to, że pierzesz mózgi tylu przyzwoitym osobom w partii, nakazując im głosować, kolejny raz za czymś absurdalnym z punktu widzenia konstytucji oraz naturalnych procesów decyzyjnych
— zaatakowała w serwisie X.
Nie wiem czy tłumaczenie Ci, że za projekt CPK odpowiada rząd i go realizuje, ma dla Ciebie znaczenie. Ale tak jest. I dopuszczanie nawet do debaty, skompromitowanego, nierentownego projektu PiS jest nieracjonalne, nieefektywne, dające jedynie pożywkę TWOiM konkurentom politycznym. Pytanie kto jest Twoim rzeczywistym konkurentem politycznym?
— dodała.
Pobudka były Szefie! Zanim zajdzie to za daleko i już nawet środowisko show biznesowe, mega świadome, zacznie unikać kontaktów…. jeszcze jest czas na refleksje
— zakończyła złośliwie.
„Jak widać także lojalność nie jest jej silną stroną”
Izabeli Bodnar odpowiedział m.in. działacz Polski 2050, który nie gryzł się w język.
Iza, Tusk musiał ci za słabe miejsce na liście PO zagwarantować, że tak się udzielasz. Liczysz na jakąś premię? Spójrz na Gill-Piątek, ostatnie miejsce i co najwyżej sejmik za 3 lata. Powodzenia! Bez kciuków
— napisał Maciej Fitrzyk.
Tak się walczy o miejsce na liście Platformy Obywatelskiej w przyszłych wyborach
— skomentował Jacek Gądek, dziennikarz „Newsweeka”.
Miałem okazję „dyskutować” z Izabelą Bodnar o deregulacji w Karpaczu. Była bardzo słabo przygotowana merytorycznie. Jak widać także lojalność nie jest jej silną stroną
— skwitował poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
Bardzo krotki kurs prawa konstytucyjnego dla Pani poseł i innych Otóż Konstytucja RP przewiduje dla Prezydenta RP: 1. Prawo zgłaszania projektów ustaw; 2. Prawo wetowania ustaw, za wyjątkiem budżetowej. Koniec, fajnie że mogłem pomóc
— dodał od siebie także poseł PiS Paweł Szrot.
