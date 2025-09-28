„To co zdrowotne, rozłożone po innych przedmiotach, jest pretekstem tylko do tej agresywnej edukacji seksualnej. Bo ona jest. Naprawdę znam podstawy programowe, wiem jak je się czyta. Tam jest nie tylko ta edukacja seksualna” - mówiła w Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Anna Zalewska, była minister edukacji narodowej.
Do 25 września rodzice mieli czas, aby zdecydować, czy ich dzieci będą uczęszczać na przedmiot wprowadzony przez szefową MEN Barbarę Nowacką. Już teraz spływają do nas dane z wielu regionów, które potwierdzają liczne wypisanie uczniów z tzw. edukacji zdrowotnej! To z pewnością wywołuje gorycz u minister.
