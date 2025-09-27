Czy to realne, by polska armia była zaopatrywana w całości przez polski przemysł zbrojeniowy? „Na dzisiaj to nie jest możliwe, ale ja uważam, że to jest ambitny cel. To nie jest nowum – francuska armia jest zaopatrywana głównie w sprzęt produkowany na terenie Francji i praktycznie 85-90 proc. sprzętu pochodzi z Francji. Miejmy ambitny cel, mamy ambitny plan zbudowania wielkiej, nowoczesnej armii” - podkreślił w odpowiedzi na pytanie Telewizji wPolsce24 gen. Jarosław Gromadziński, były dowódca Eurokorpusu. Generał uczestniczył w „Kongresie Armia” w Stalowej Woli.
Znajdujemy się w muzeum COP, fantastyczna idea tu się zrodziła. Stwórzmy taką ideę, że polskie wojsko będzie zaopatrywane przez polski przemysł. Jest to wyzwanie, bo musi polski przemysł się do tego dostosować
— podkreślił gen. Jarosław Gromadziński.
Jest to uważam realne, żeby nastąpiła taka synergia między siłami zbrojnymi, ich potrzebami i kierunkiem rozwoju, a przemysłem państwowym i prywatnym, który mógłby wspólnie współpracować dla dobra wyposażenia polskich sił zbrojnych w polski sprzęt
— zaznaczył.
Gen. Gromadziński wypowiedział się też na temat zestrzeliwania rosyjskich statków powietrznych nad Polską.
Musimy dostosować nasze prawo do tych sytuacji i pokazać przeciwnikowi, że my szybciej się uczymy niż on stosuje nowe środki
— powiedział.
Podczas „Kongresu Armia” z Telewizją wPolsce24 rozmawiał także poseł PiS Andrzej Śliwka. Punktował Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP, przygotowaną przez obecnie rządzących.
Dokument przygotowany przez Kosiniaka-Kamysza, Tomczyka i tych innych chałturników, którzy obecnie są w rządzie, „lajtowo” podchodził do sytuacji, która jest za naszą wschodnią granicą
— mówił Andrzej Śliwka.
Nie dziwi mnie to, bo przypomnę, to są ci sami ludzie, którzy w latach 2007-2014 prowadzili reset z Federacją Rosyjską, więc oni zawsze będą prowadzili tę politykę troszeczkę jak Niemcy, gdzie bardziej widzą interesy niż kwestie związane z bezpieczeństwem
— dodał.
Pozycja Polski w NATO a pozycja w UE
Podczas samego „Kongresu Armia” ważne wystąpienie wygłosił prof. Andrzej Zybertowicz.
Jeśli przyjrzymy się ewolucji ocen pozycji militarnej Polski na flance wschodniej NATO w okresie rządów „Dobrej Zmiany”, to co zauważymy? Wszyscy poważni analitycy mówią, że w wyniku tych rządów Polska stała się wyraźnie kluczowym filarem polityki bezpieczeństwa flanki wschodniej. To był efekt masowego programu zwiększenia liczby wojska i masowego programu modernizacji technicznej. Pytanie, które powinniśmy sobie postawić: jeśli jesteśmy kluczowym ogniwem flanki wschodniej NATO, to jak zamienić tę silną pozycję na silniejszą pozycję Polski w Unii Europejskiej? Dlaczego nie potrafiliśmy użyć dźwigni militarnej, żeby w grach unijnych uzyskać wsparcie?
— analizował prof. Andrzej Zybertowicz, doradca szefa BBN.
Jak tłumaczył w kuluarach tej konferencji minister Mariusz Błaszczak, chodzi o to, że proces nabywania przez nas ciężaru militarnego trwał tyle czasu, że dopiero pod koniec naszych rządów moglibyśmy to jedno z drugim łączyć. Wniosek praktyczny jest taki, żebyśmy wysiłek wzmocnienia militarnej pozycji Polski przekładali różnymi instrumentami – o których niekoniecznie trzeba publicznie dyskutować – na nasze możliwości działania w UE
— zaznaczył.
tkwl/Telewizja wPolsce24/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741726-gen-gromadzinski-zaopatrujmy-armie-przez-polski-przemysl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.