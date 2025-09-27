Sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski mówił na antenie Telewizji wPolsce24 m.in. o tym, jakie są skutki nieuznawania przez obecną koalicję rządzącą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która orzeka o ważności wyborów. „Jeżeli nie uznaje się tej izby, to sam wniosek o nieuznawanie tej izby jest wydany przez uzurpatorów, bo nie ma potwierdzonych mandatów ani Sejm, ani Senat, ani ten rząd, czyli mamy do czynienia z uzurpatorskim, dyktatorskim kierowaniem państwem” - podkreślił sędzia Piotr Andrzejewski.
Pod moim przewodnictwem wydaliśmy orzeczenie dotyczące odmowy rozpoznania uchylenia immunitetu I prezes SN, wystosowanym przez nieuprawniony podmiot. (…) Orzeczenie nasze dotyczące tej kwestii jednocześnie przesądza, że pogróżki formułowane przez uzurpatora, jakim jest aktualny prokurator Korneluk, są nieuprawnione i nie rodzą skutków prawnych
— mówił sędzia Piotr Andrzejewski, nawiązując do niedawnego orzeczenie Trybunału Stanu.
Sędzia Andrzejewski piętnował postawę obecnej władzy, nieuznającej legalności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
To jest przekroczenie pewnej granicy, w której mówimy, że my mamy alternatywne państwo w Polsce. Mamy swój legalny Trybunał Konstytucyjny, mamy legalną Krajową Radę Sądownictwa, legalną izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i mamy, jeżeli jej nie uznają, nielegalny rząd, nielegalnych posłów i nielegalnych senatorów, bo takie są konsekwencje. Trzeba wreszcie powiedzieć, że żyjemy w podwójnej strukturze państwa
— podkreślił sędzia.
Sędzia Andrzejewski skrytykował też uchwałę Izby Pracy Sądu Najwyższego ws. uznania za „niebyłe” orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.
Oświadczenia tych sędziów nie mieszczą się w legalnym porządku i powinny rodzić odpowiedzialność na pewno dyscyplinarną, a może być, jeżeli potwierdzi to nasz, legalnie urzędujący Dariusz Barski (…), odpowiadać też w zakresie kodeksu karnego. Mówię to z całą odpowiedzialnością. (…) Jeżeli się gwałci obowiązujący stan prawny i bezczelnie się ludziom wmawia autorytatywnie, tam 30 sędziów czy iluś to robi, to włączać ich należy do toczącego się postępowania zawisłego z wniosku prezesa TK dotyczącego dokonywania dzisiaj w Polsce zamachu stanu
— zaznaczył Piotr Andrzejewski.
To, co robi aktualna Prokuratura Krajowa, wszystkie decyzje (…), są pozbawione skuteczności w legalnym systemie funkcjonowania polskiego prawa i konstytucji
— mówił sędzia.
Sędzia Andrzejewski: Broniłem się przed przemocą
Piotr Andrzejewski przyznał, że nie przejmuje się szczególnie tym, jak obecnie próbują w niego uderzać aktualnie rządzący. Nawiązał jednak do skandalicznej sytuacji z posiedzenia Trybunału Stanu, gdzie grupa wyłączonych ze sprawy sędziów wdarła się na salę sądową.
Jestem przyzwyczajony z okresu PRL-u, ale nie przyszło mi do głowy i wzbudziło to moja tak gwałtowną reakcję, wdarcie się przemocą do sądu, jest oświadczenie pani Manowskiej jako pilnującej zachowania integralności, porządku i bezpieczeństwa w Sądzie Najwyższym, że grupa wyłączona z mocy ustawy, która wtargnęła, grożąc policją, siłą zagarnęła togi i siłą wtargnęła na salę sądową, gdzie orzekaliśmy. To nie tylko to oburzenie, naruszyli podstawowe zasady funkcjonowania za stołem sędziowskim. Jako przewodniczący nie udzieliłem im głosu, zwracałem im uwagę, nie dali mi rozpocząć tego przemówienia, żądając, żeby ustąpił
— powiedział sędzia Andrzejewski.
Wydaje mi się, że moja reakcja, aczkolwiek obyczajowo być może bardzo nieoczekiwana i naganna w innej sytuacji, w tej sytuacji była adekwatna jako obrona konieczna wobec tej inwazji i gwałtu, przemocy. Nawet jak wychodziłem zastawiono mi drogę krzesłem w ostatniej chwili i musiałem odpowiedzieć usunięciem i popchnięciem krzesła tego, kto mi zablokował wyjście
— mówił.
