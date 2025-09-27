W Zgorzelcu doszło do bulwersującego zdarzenia! Dziennikarze Telewizji wPolsce24 zostali zaatakowani przez niemiecką Antifę, która otrzymała zgodę na przemarsz przez Polskę. Co więcej, podczas „wydarzenia” obrażano modlących się członków Ruchu Obrony Granic.
O zdarzeniu opowiedział dziennikarz Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek.
Niemiecka Antifa przeszła do Polski i zaczęła wyzywać Polaków od faszystów. Tak. A wszystko dzięki temu, że w Görlitz, czyli mieście sąsiadującym ze Zgorzelcem odbywał się marsz równości. Ten marsz przeszedł kładką na stronę polską, a następnie po takim półkolu doszedł do mostu imienia Jana Pawła II, którym to wracał do Niemiec
— mówił.
Obrażano obrońców granic
Jarząbek wyjaśnił, że „obok tego mostu pewna grupa związanych z Ruchem Obrony Granic rozbiła swoje obozowisko i zaczęła się modlić”.
Kiedy Niemcy przechodzili obok nich, zatrzymali się i zaczęli im ubliżać. Osoby, które modliły się, ci Polacy, usłyszeli, że są faszystami i że nie powinno ich tutaj być
— opowiadał.
A następnie Niemcy zaatakowali mnie i mojego operatora tylko i wyłącznie dlatego, że chcieliśmy pokazać ich hasła i twarze
— dodał.
Niemcy przychodzą do Polski
To jednak nie wszystko.
Co najzabawniejsze, osoba z Antify, która fizycznie zaatakowała mnie oraz mojego operatora, w momencie, kiedy doszła tylko do niemieckiej strony mostu, od razu poskarżyła się policja. Tak właśnie działa niemiecka Antifa
— zaznaczył Jarząbek.
Dożyliśmy czasów, w których to Niemcy przychodzą do Polski i wyzywają Polaków od faszystów. A wszystko to pod opieką burmistrza Zgorzelca, który zezwolił na przemarsz niemieckiej Antify przez Polskę oraz udzielił jej patronatu
— podsumował.
as/wPolsce24
