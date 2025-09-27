„Działanie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego stanowi próbę wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów powszechnych” - grzmiała rzecznik prasowa ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. Próbowała straszyć, że prezes SO analizuje sprawę pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego.
Sędzia Ptaszek odniosła się w ten sposób do komunikatu Trybunału Konstytucyjnego, informującego, że Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o „uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z bezprawną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie naruszającą postanowienie tymczasowe Trybunału z 8 sierpnia 2025 r.”.
TK przekazał też, że Święczkowski skierował do Prokuratury zawiadomienie dotyczące „umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie Magdalenę Wójcik, która wydała sprzeczne z orzeczeniem Trybunału postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa”.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes TK składa zawiadomienie na sędzię Wójcik! To ona zgodziła się na zatrzymanie i doprowadzenie Ziobry przed komisję Sroki
Rzecznik sądu się odgraża
Sędzia Ptaszek poinformowała, że opisane przez TK działanie dotyczy postanowienia warszawskiego SO z 16 września 2025 r. w sprawie o sygn. akt VIII Ko 313/25.
Informuję, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie jest władny wypowiadać się o zasadności lub bezzasadności orzeczenia niezawisłego sądu. Podlega ono kontroli instancyjnej sprawowanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który jest wyłącznie właściwy do oceny merytorycznej tego orzeczenia
— przekazała.
Dodała, że SO w Warszawie w uzasadnieniu przedstawił ocenę prawną wniosku Sejmowej Komisji Śledczej i wyjaśnił motywy swojej decyzji, w tym odniósł się do zagadnienia postanowienia tymczasowego z 8 sierpnia 2025 r.
Działanie Bogdana Święczkowskiego stanowi próbę wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów powszechnych, do czego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie nadaje mu żadnych uprawnień
— podkreśliła. Przekazała też, że „to nieakceptowalne zachowanie jest obecnie analizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego”.
Orzeczenia TK są ostateczne!
W komunikacie TK podkreślił, że „w myśl art. 190 ust. 1 Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i wiążące dla wszystkich organów państwa, w tym sądów powszechnych”. Dodał, że „zgodnie z podstawową zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji, sądy i inne organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a tym samym są zobowiązane do respektowania orzeczeń Trybunału”.
Ponadto w komunikacie napisano, że zawiadomienie wskazuje również na „usiłowanie sprawstwa polecającego pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy Policji pozostających w stosunku uzależnienia wobec sędziego”.
as/PAP
