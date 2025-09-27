Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas Campus Academy 2025 r. w dość osobliwy sposób odpowiedział na pytanie jednego z uczestników. Młody człowiek zapytał, jak zniósł wyborczą porażkę - nie jako polityk, lecz jako człowiek. I tu skończyło się „geremkowanie” i „bonżurowanie”, ponieważ włodarz stolicy udzielił odpowiedzi krótkiej, acz dosadnej.
Rafał Trzaskowski już drugi raz w swojej karierze politycznej przegrał wybory prezydenckie. 1 czerwca 2025 porażka była jednak o tyle zaskakująca, że wyniki sondażu exit poll krótko po godzinie 21 były do tego stopnia wyrównane, że nie dało się wskazać zwycięzcy. Potraktowano to jako remis ze wskazaniem na Trzaskowskiego, który już podczas wieczoru wyborczego ogłosił się zwycięzcą, jednak później, w miarę spływania kolejnych wyników, sprawy przybrały zupełnie inny obrót, a prezydentem został Karol Nawrocki.
„Wk…” jak Trzaskowski
Porażka była bolesna dla wyborców Trzaskowskiego, ale czy dla samego prezydenta stolicy także? Pytanie o swoje odczucia i emocje po przegranej polityk usłyszał na Campus Academy.
Co ty tak naprawdę czułeś - jako człowiek, nie jako polityk?
— zapytał jeden z uczestników wydarzenia.
Totalne wk… czułem
— podkreślił Rafał Trzaskowski.
A teraz wyobraźcie Państwo sobie, co by było, gdyby w podobny sposób wypowiedział się prezydent Karol Nawrocki.
