„Fajny krawat, fajny garnitur, załóżmy też okulary, ale tak naprawdę to wszystko jest komunizm w ładnej kokardce i coś takiego nie ma racji bytu. Jeśli konserwatyści nie przejmą UE czy w ogóle zarządzania Unią, to nie wygramy żadnej konkurencji: ani z Chinami, ani Stanami Zjednoczonymi, a niedługo nie wygramy z Turcją” - mówi o obecnych elitach zarządzających Unią Europejską Daniel Obajtek, europoseł PiS. Były prezes PKN Orlen w podcaście opublikowanym na swoim kanale w serwisie YouTube pochyla się nad tym, jak „zielony ład” i inne ideologiczne koszmarki zabijają konkurencyjność gospodarki europejskiej.
Pytany przez Jana Pędzicha o rekordowy deficyt handlowy z Chinami, Obajtek wskazuje:
To jest szaleństwo. To nie jest tylko ta różnica, która jest z Chinami. Mamy bardzo dużą różnicę z innymi mocarstwami, z którymi handlujemy. To się tak przekłada, że europejska gospodarka jest po prostu niekonkurencyjna, niewydolna i niewydajna praktycznie, by konkurować z gospodarką, choćby chińską.
Europa sama zabija swoją gospodarkę „zielonym ładem”, regulacjami, jakimś fanatyzmem. A Chiny robią inaczej, bo na tym fanatyzmie Europy po prostu zarabiają. Bo proszę zobaczyć, jak koszty produkcji poszły do góry w Europie, ile kosztuje energia jak to wszystko wygląda no więc więc tak naprawdę Chiny na tym korzystają ponieważ Chiny produkują coraz więcej, są konkurencyjne
— dodał.
Chiny zarabiają, a Europa… stoi „w rozkroku”
Przykładem, w ocenie europosła, jest chociażby motoryzacja.
Jeżeli my mamy samochód, który kosztuje - załóżmy - 80 tys., chiński, full wyposażony i mamy tej samej klasy samochód europejski - on kosztuje 200 czy 180 tys. No to jak ta motoryzacja ma w Europie wytrzymać? Ale jeżeli mamy trzykrotnie, czterokrotnie, a nawet pięciokrotnie wyższy koszt energii elektrycznej, bo mamy ETS-y, bo mamy regulacje, bo mamy wszystko to, co podnosi koszty, to zabijamy
— podkreślił były prezes Orlenu.
Jeżeli chodzi o patenty na transformację, to 85 proc. tych patentów mają Chiny. To, że Chiny zatrują bardziej świat to jest normalne. Ale proszę zobaczyć, jakie Chiny mają możliwości gospodarcze i jak przez to Chiny się zbroją bardzo mocno, jak zaczynają być coraz większym mocarstwem. Przecież robią to pieniędzmi między innymi Unii Europejskiej, naszymi pieniędzmi, zabijając przemysł. Część firm, które w Europie wykończyliśmy, poszła do Chin. I te firmy tam inwestują, natomiast Europa stoi teraz w takim rozkroku
— dodał.
Zdalnie sterowani z Pekinu
Dzisiaj w gospodarce jesteśmy bezbronni. Proszę zobaczyć: różnego rodzaju chipy, nie chipy, różnego rodzaju procesory, inne rzeczy z Chin, Pekin może paroma kliknięciami nam wyłączać
— zwrócił uwagę Daniel Obajtek.
Pytany, czy można zatem powiedzieć, że wszyscy jesteśmy „zdalnie sterowani” z Chin, były prezes Orlenu wskazał:
Oczywiście, że jesteśmy zdalnie sterowani. W ogóle nasza gospodarka europejska jest zdalnie sterowana poprzez Chiny. (…) Europa już jest bezbronna gospodarczo i jedyna szansa jest w tym, że już w końcu skończą się może niedługo rządy tej komisji .
Nie jestem w stanie intelektualnie tego idiotyzmu ogarnąć. Mówią, że będą zmniejszać regulacje, a zwiększają regulacje. Mówią, że będą wszędzie dopłacać. A to już jest gospodarka regulowana, a gospodarka regulowana to jest komunizm, nigdy się nie rozwinie. To jest taki nowoczesny komunizm, który tu tworzą. Fajny krawat, fajny garnitur, załóżmy też okulary, ale tak naprawdę to wszystko jest komunizm w ładnej kokardce i coś takiego nie ma racji bytu
— podkreślił Daniel Obajtek.
Jeśli konserwatyści nie przejmą UE czy w ogóle zarządzania Unią, to nie wygramy żadnej konkurencji: ani z Chinami, ani Stanami Zjednoczonymi, a niedługo nie wygramy z Turcją
— dodał.
