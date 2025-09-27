Przed południem w Warszawie rozpoczął się Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia. Demonstracja ruszyła sprzed siedziby OPZZ przy ul. Kopernika, a biorą w nim udział przedstawiciele związków zawodowych, m.in. nauczyciele. „Siedzenie w domu i czekanie, że się poprawi nic nie da” - podkreśla w rozmowie z Telewizją wPolsce24 jeden z uczestników. Wśród postulatów są m.in. wyższe płace, ochrona miejsc pracy, etaty zamiast śmieciówek i emerytury stażowe.
Z ul. Kopernika w Warszawie protestujący mają przejść ul. Świętokrzyską, Mazowiecką, przez plac Piłsudskiego i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy.
Dzięki pracownikom ten kraj się rozwija, ten kraj idzie do przodu, ten kraj może poszczycić się sukcesami. To my pracownicy jesteśmy solą tej ziemi. Niestety, pan premier o tym zapomniał. Pan premier o nas nie pamięta
— mówił do zgromadzonych szef OPZZ Piotr Ostrowski.
Jak wskazał, pracownicy chcą godnych zarobków, dobrej ochrony zdrowia, „chcą mieć sprawnie, dobrze funkcjonującą edukację, chcą mieć dobry transport, dobre usługi publiczne, wreszcie chcą dobrze zarabiać”. Ostrowski zaznaczył, że na razie w Polsce „mamy europejskie ceny, a nie europejskie pensje”.
Marsz zgromadził przedstawicieli związkowych z różnych branż - edukacji, górnictwa, przemysłu, transportu czy handlu. W proteście wziął udział m.in. prezes ZNP Sławomir Broniarz. Uczestnicy trzymali transparenty z hasłami: „dość lekceważenia pracowników”, „pracuję, by żyć, nie żyję, by pracować”, „nie zaciskaj pasa, zaciśnij pięść”. Protestujący domagają się m.in. wyższych płac i ochrony miejsc pracy, solidnych usług publicznych - edukacji, ochrony zdrowia, administracji, sprawnych sądów pracy, krótszego czasu pracy, wprowadzenia emerytur stażowych, etatów zamiast śmieciówek, a także dialogu społecznego z rządem.
„Siedzenie w domu nic nie da”
Z uczestnikami marszu rozmawiała Magdalena Wierzchowska z Telewizji wPolsce24.
Oczekujemy wyższej płacy w przyszłym roku. (…) Milczeć nie możemy, trzeba wyrazić swoje stanowisko. Siedzenie w domu i czekanie, że się poprawi nic nie da
— powiedział jeden z demonstrantów.
Likwidują etaty, 40 podobno oddziałów w Łodzi będzie zlikwidowanych, będą zwalniani nauczyciele
— podkreśliła kolejna uczestniczka, nauczycielka wychowania przedszkolnego.
jj/wPolsce24, PAP
