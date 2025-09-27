Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki podziela stanowisko swojego poprzednika o odmowie podpisania przygotowanej przez rząd Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. „Musimy przygotować nową strategię” – oświadczył podczas „Kongresu Armia” w Stalowej Woli. Bardzo krytycznie odniósł się do sposobu, w jaki rządzący traktują funkcjonariuszy i żołnierzy strzegących polskiej granicy. „Żołnierz z jednej strony ma wroga, z drugiej czyhającą na niego prokuraturę” - powiedział szef BBN.
W lipcu br. rząd Donalda Tuska przyjął Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, cykliczny i współtworzony z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego kierunkowy dokument dla wszystkich instytucji państwowych. Poprzedni taki dokument pochodził z 2020 roku.
Prezydent Andrzej Duda odmówił podpisu pod Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, która pojawiła się na jego biurku 25 lipca br. Chcę powiedzieć z tego miejsca, że to stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy podziela również prezydent Karol Nawrocki
— powiedział podczas otwarcia „Kongresu Armia” w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz. Dodał, że rządowa strategia uwzględniła uwag skierowanych do rządu przez jego poprzedników w BBN.
Ta strategia nie odpowiada również wyzwaniom epoki i musimy wspólnie pracować nad tym, żeby powstała nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
— podkreślił minister.
Rząd zapomniał o ryzyku możliwej pełnoskalowej agresji Rosji
Krytykując strategię rządu Tuska szef BBN przypomniał, że „nie doszacowano ryzyka związanego z pełnoskalową agresją ze strony Rosji” i pominięto działania Federacji Rosyjskiej z innymi krajami związane z tworzeniem alternatywnych rozwiązań w obszarze ładu międzynarodowego.
Za zupełnie niewiarygodne oceniamy efekty sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Uważamy, że Rosja przestawiła gospodarkę na tryb wojenny i nadal jest w stanie rozbudowywać swój potencjał militarny, i nie ma co pisać o tym, że w jakiejś krótkie perspektywie Rosja dostanie zadyszki
— dodał prof. Cenckiewicz. Wytykał także ujęcie niebezpieczeństwa związanego z nielegalnym ruchem migracyjnym na granicy z Białorusią, bez „szerszego” uwzględnienia problemu, obejmującego granice z Niemcami i Litwą. Krytycznie odniósł się także do zapisów związanych z zieloną energią, które, jak ocenił, stoją w sprzeczności z interesem państwa.
Cenckiewicz podczas swojego wystąpienia zwrócił również uwagę, że ostatnie tygodnie pokazały, jakim wielkim wyzwaniem dla wszystkich instytucji państwa jest kwestia zdolności do obrony oraz sojuszniczych. Wskazywał na potrzebę rozwoju armii zapoczątkowaną przez rządy Zjednoczonej Prawicy i – jak podkreślił - polityka modernizacji armii powinna stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Podkreślił również siłę sojuszu z USA w ramach NATO.
W ramach Paktu Północnoatlantyckiego musimy być z Ameryką, musimy wiedzieć, że wojna Rosji przeciw Ukrainie wchodzi w nową niebezpieczną fazę, a Chiny cementują strategiczny sojusz z Moskwą. I w tej sytuacji Stany Zjednoczone powinny skupić się na podtrzymaniu wiarygodności swojej doktryny odstraszania. I Polska musi być Stanom Zjednoczonym do tego potrzebna. Polska to nie tylko pierwszorzędny sojusznik, ale też brama obronnej i technologicznej przyszłości Europy
— mówił szef BBN.
„Tak nie może być! To musimy zmienić!”
Prof. Cenckiewicz zaznaczył, że podmiotem wszystkich działań jest żołnierz polski i w związku z tym musi być on pod ochroną.
Na Boga! Nie może być tak, że żołnierz stoi na granicy Polski z Białorusią. Wie kto jest jego przeciwnikiem, wie kto zabił jego kolegę, jakąś dzidą zamordował i ukrył tego zabójcę. A z drugiej strony ma żandarma wojskowego, być może funkcjonariusza służby kontrwywiadu wojskowego i specjalny zespół prokuratorski, który czyha na tego żołnierza - co on zrobi. W jakim zakresie przekroczy prawo. Tak nie może być! To musimy zmienić!
— cytuje apel prof. Sławomira Cenckiewicza „Niezależna”. Zdaniem szefa BBN trzeba działań, a nie samej krytyki takich wydarzeń.
koal/PAP/Niezależna.
