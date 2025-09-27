Dominika Wielowieyska wpadła w szał podczas programu TOK FM, kiedy poseł Piotr Kaleta w zdecydowanych słowach rozprawiał się z zaklęciami Jakubiaka Stefaniaka z PSL-u, który próbował wmawiać Polakom, że forsowana przez rząd wersja CPK jest lepsza.
Jakub Stefaniak z PSL-u na antenie Radia TOK FM zaklinał rzeczywistość w sprawie CPK.
Projekt rządowy jest projektem lepszym. Po prostu. Natomiast proszę też zauważyć jedno: bardzo istotną sprawą jest to, że żaden z ministrów, wiceministrów rządu nie zagłosował za tym projektem
— powiedział.
Przekonywał, że PiS nie zrobił nic tej w sprawie i jedynie „pilnował łąkę”.
Chociażby kwestia gruntów, bo ile gruntów było pod kolej za rządów PiS? Zero, dzisiaj to jest ponad 90 ha, z tego, co wiem, bo to też Ministerstwo Infrastruktury komunikuje. Widać, że jest więcej polityki niż merytoryki i logiki w projekcie, który forsuje prezydent
— grzmiał.
Zdecydowana reakcja Kalety
Suchej nitki na rządowym projekcie ws. CPK nie zostawił poseł PiS Piotr Kaleta. Wskazał, że władze wydają 2 miliardy złotych, aby ominąć Kalisz w inwestycji.
Nikt nie wydaje pieniędzy po to, żeby ominąć pana Kalisz
— atakował Stefaniak.
Taka jest prawda, a pan w tej chwili sobie robi heheszki
— odparł Kaleta.
Polityk PiS zwracał także uwagę na inne problemy związane z rządowym projektem.
Kolejna liczba, która padała to prędkość 350 km. Ona może robić wrażenie do prędkości 250 km. Pytanie, czy nam 350 km jest potrzebne i jakie to są koszty eksploatacyjne? I kolejna rzecz: czy polskie zakłady mają w tej chwili możliwość wyprodukowania takiej kolei? Otóż nie mają
— powiedział.
Polityk PSL wbrew faktom przekonywał jednak, że mają taką możliwość.
To, co mówi pan minister, to sobie włóżmy między bajki, to bzdury
— wskazał Kaleta.
Wściekłość prowadzącej
Dyskusja ta nie wściekłość prowadzącej rozmowę Dominiki Wielowieyskiej, która zaczęła atakować posła PiS.
Przypominam, że to ja prowadzę ten program. Bardzo proszę, żeby pan zamilkł
— grzmiała.
Niech pani uspokoi tego chłopca, bardzo proszę
— odpowiedział Kaleta. .
Chamskie zaczepki. Dziewczynka się odezwała
— atakował Stefaniak.
