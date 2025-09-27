TYLKO U NAS

Gembicka: "Przyjaźń z Tuskiem skończyła się w momencie, gdy marszałek Hołownia odmówił przeprowadzania zamachu stanu"

Od jakiegoś czasu część posłów PL2050 głosuje inaczej. Uważam, że PL2050 jest w trakcie rozbioru dokonywanego przez Donalda Tuska. Część posłów już opuściła partię, mówi się w kuluarach, że następni mają opuścić i dołączyć do Platformy Obywatelskiej” - powiedziała poseł PiS Anna Gembicka na antenie Telewizji wPolsce24.

Szorstka „przyjaźń” Tuska i Hołowni

Poseł została zapytana o relacje pomiędzy Donaldem Tuskiem i Szymonem Hołownią.

