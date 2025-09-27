„Od jakiegoś czasu część posłów PL2050 głosuje inaczej. Uważam, że PL2050 jest w trakcie rozbioru dokonywanego przez Donalda Tuska. Część posłów już opuściła partię, mówi się w kuluarach, że następni mają opuścić i dołączyć do Platformy Obywatelskiej” - powiedziała poseł PiS Anna Gembicka na antenie Telewizji wPolsce24.
Szorstka „przyjaźń” Tuska i Hołowni
Poseł została zapytana o relacje pomiędzy Donaldem Tuskiem i Szymonem Hołownią.
Myślę, że przyjaźń z Tuskiem skończyła się w momencie, gdy marszałek Hołownia odmówił przeprowadzania zamachu stanu, możemy się domyślić przez kogo. Od jakiegoś czasu część posłów PL2050 głosuje inaczej. Uważam, że PL2050 jest w trakcie rozbioru dokonywanego przez Donalda Tuska. Część posłów już opuściła partię, mówi się w kuluarach, że następni mają opuścić i dołączyć do Platformy Obywatelskiej…
