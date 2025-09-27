„Rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem po głosowaniu ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego, a premier rozmawiał z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią” - poinformował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. „Niech piątkowe głosowanie będzie dla nas przestrogą i nauczką na przyszłość” - dodał.
Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji infrastruktury.
Za odrzuceniem prezydenckiego projektu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Wśród głosujących przeciw wnioskowi Lewicy było 9 posłów Polski 2050, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z kolei 12 posłów tego ugrupowania wstrzymało się od głosu.
Co na to lider ludowców?
Sprawę skomentował prezes partii PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
Rozmawiałem już z premierem po tym głosowaniu, a on rozmawiał z marszałkiem Hołownią. Myślę, że wyciągnęliśmy z tego lekcje. (Jako koalicja-PAP) mamy swój projekt CPK i jest on dużo lepszy. Nie ma co popierać projektów, które obniżają prędkość szybkich kolei z 350 do 250 km/h
— przekazał dziennikarzom podczas wojewódzkiego zjazdu delegatów PSL.
Przyjęliśmy własny projekt i będziemy go realizować. Myślę, że te nieporozumienia, które wyniknęły zostały wczoraj wyjaśnione. Idziemy do przodu. W finale kończy się projektem rządowym, a wczorajsze głosowanie niech będzie dla nas przestrogą i nauczką na przyszłość
— powiedział wicepremier.
as/PAP
