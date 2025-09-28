„Pan prezydent zareagował na to, że odrzuciliście projekt obywatelski CPK w komisji” - powiedział na antenie radiowej „Trójki” poseł PiS Paweł Jabłoński, który przypomniał, jak obecnie wygląda budowa CPK. „Lasek przez trzy miesiące nawet mapki nie potrafił dołączyć do wniosku, mieliście braki formalne i mapki nie potrafiliście dołączyć. Ale jest gorsza rzecz, dlatego że ten projekt kadłupkowy, to jest projekt łączący tak naprawdę tylko cztery największe miasta w Polsce” - przypomniał przedstawicielom koalicji rządzącej Tuska poseł Jabłoński i dodał, że projekt CPK jest narzędziem walki politycznej w koalicji.
Głosowanie nad prezydenckim projektem ustawy, który de facto jest projektem obywatelskim, pokazało głębokie pęknięcie wewnątrz koalicji Donalda Tuska. Dzięki poparciu go przez posłów Polski 2050 za wnioskiem Lewicy o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, a przeciw było 211. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu o CPK do dalszych prac w komisji infrastruktury. W ocenie posła Pawła Jabłońskiego sprawa CPK i prezydencki projekt jest wykorzystywany przez koalicyjnych polityków do wewnętrznych rozgrywek.
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, dla koalicji rządowej i to z każdej strony, może z wyłączeniem tej grupy Polski 2050, która rzeczywiście zachowała się rozsądnie i sprzeciwiła się temu absurdalnemu wnioskowi lewicy, ten projekt tak naprawdę jest narzędziem do walki politycznej. Ten projekt jest narzędziem do walki politycznej między wami. Wy zaczęliście go wykorzystywać
— powiedział poseł PiS Paweł Jabłoński, a jego słowa przedstawiciele koalicji rządzącej Donalda Tuska próbowali zagłuszyć.
Uciszcie się i posłuchajcie nie mnie, ale 200 tys. obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim, który zablokowaliście właśnie w komisji. Pani poseł wprowadziła naszych słuchaczy w błąd, bo na komisji zagłosowaliście wszyscy za jego odrzuceniem. Proszę o ciszę, pani poseł, słuchałem tego, co pani opowiada, choć mówiła pani nieprawdę. A teraz ja, bardzo proszę
— nie dawał za wygraną polityk klubu PiS.
CZYTAJ TAKŻE: Co tu się wydarzyło! Hołownia przeczołgał premiera w Sejmie: Tusk chciał zabrać głos? Nie? Przepraszam, najwyższy czas już odejść w niesławie
Projekt prezydencki jest po prostu pro-Polski
Prezydencki projekt przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości. Zakłada on też: przeniesienie całego ruchu lotniczego z warszawskiego Lotniska Chopina na CPK najpóźniej do końca 2032 r., wprowadzenie zakazu dofinansowywania połączeń lotniczych przez państwowe podmioty oraz finansowanie programu CPK za pomocą skarbowych papierów wartościowych na co najmniej 66,18 mld zł.
Pan prezydent zareagował na to, że odrzuciliście projekt obywatelski w komisji. Potem, żeby nie skompromitować się w Sejmie, to projekt został wstrzymany, bo nie głosowaliśmy tego do dzisiaj. W Sejmie ten projekt jest, jeszcze nie został przegłosowany na posiedzeniu plenarnym, więc prezydent zgodnie z obietnicą w kampanii wyborczej złożył projekt, który poparło 200 tys. ludzi. A wychodzi koalicja, wychodzi Donald Tusk i mówi, że to jest jakiś zamach na ustrój, że prezydent chce zwiększać swoje kompetencje. Nie szanowni państwo, nie szanowny panie prezydencie Włocławka. Zasada jest taka, że prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej i prezydent Włocławka ani żaden poseł, ani premier nie może mu tego prawa ograniczyć. Prezydent wyraża w tym zakresie…
— stwierdził były wiceminister spraw zagranicznych, któremu znów przerwała poseł Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
Dlaczego cały czas mi przerywacie? Wiem dlaczego przerywacie, bo dyskusja jest dla was niekorzystna. Ja pani poseł nie wchodziłem w słowo, chociaż pani po prostu kłamała i zaraz powiem w którym punkcie
— odparował Kluzik-Rostkowskij Jabłoński.
Dzisiaj opowiadacie, że CPK jest budowane. Tak, jest budowane w tej kadłupkowej wersji. Nie chodzi o lotnisko. Lotnisko mniej więcej tak, chociaż też już w ciągu półtora roku Maciej Lasek zdążył złapać trzy lata opóźnienia, bo już przesunął na 2032 rok. Pani poseł się nie śmieje, bo Lasek przez trzy miesiące nawet mapki nie potrafił dołączyć do wniosku, mieliście braki formalne i mapki nie potrafiliście dołączyć. Ale jest gorsza rzecz, dlatego że ten projekt kadłupkowy, to jest projekt łączący tak naprawdę tylko cztery największe miasta w Polsce Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław - ten tak zwany Y. A pozostałe elementy, te słynne szprychy zostały co najmniej odsunięte w czasie, albo w ogóle z programu wycięte. Miało to być połączone z programem „Kolej Plus”, który też został w ogromnym stopniu ograniczony
— oceniał postępy budowy CPK Jabłoński.
Kiedy my prowadziliśmy ten program zdołaliśmy pozyskać finansowanie zewnętrzne. Francuski fundusz Vinci Airports zadeklarował, że wkłada 6 mld dolarów, dodatkowe pieniądze na inwestycje, ale Polska zachowywała pakiet kontrolny. Przyszedł Donald Tusk i mówi: nie, my nie chcemy tu obcego inwestora, będziemy sami to finansować, wyemitujemy dodatkowe obligacje, nie będziemy brać pieniędzy z zagranicy. Z co będziemy robić? Będziemy wydawać pieniądze za granicę, bo będziemy kupować pociągi, które jeżdżą 350 km/h, a takie produkują tylko Niemcy
— przypomniał polityk.
Nie wiem czy państwo widzieliście w tym tygodniu niesamowitą sytuację w Parlamencie Europejskim. Posłanka Europejskiej Partii Ludowej, Niemka, mówiła, że absolutnie Kalisz musi być wyłączony z programu dużych prędkości, bo inaczej pociągi będą za wolno jeździły. Ja się nie dziwię Niemcom, że oni chcą, żeby to ich pociągi jeździły w Polsce, bo to jest ich interes, ale dlaczego polski rząd te interesy realizuje. Koszty przerzuca na Polaków, a zyski transferuje do Niemiec. To jest spór między tymi dwoma projektami. I cieszę się, że wczoraj w Sejmie zwyciężył, przynajmniej na tym pierwszym etapie, projekt prezydencki, który jest po prostu pro-Polski, jest za zrównoważonym rozwojem całej Polski, a nie tylko metropolii
— podsumował poseł Paweł Jabłoński.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent Nawrocki nie kryje radości po głosowaniu ws. projektu dot. CPK: „Ważna i odważna decyzja! Dla Polski, dla Polaków”
— Szefernaker o CPK: Wybór Nawrockiego to moment zwrotny dla Polski. Sprawy naszego państwa mogą wrócić na właściwy tor
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741691-jablonski-wykorzystuja-cpk-do-walki-wewnatrz-koalicji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.