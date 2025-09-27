Zgorzelski tłumaczy się z głosowania wbrew rządowi: "Zachowaliśmy się zgodnie z wartościami i Donald Tusk o tym wiedział"

Koalicja 13 grudnia przegrała dwa ważne głosowania w Sejmie - w sprawie obowiązku nauki religii albo etyki w szkołach oraz w sprawie prezydenckiej inicjatywy powrotu do oryginalnej wersji CPK. „Jeśli chodzi o religię, to zachowaliśmy się zgodnie z wartościami i Donald Tusk o tym wiedział. To był projekt obywatelski, a nie rządowy” - przekonywał Piotr Zgorzelski w RMF FM.

Religia i etyka

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski na antenie radia RMF FM tłumaczył się ze swojego głosowania ws. lekcji religii lub etyki.

Jeśli chodzi o religię, to zachowaliśmy się zgodnie z wartościami i Donald Tusk o tym wiedział. To był projekt obywatelski, a nie rządowy

— mówił.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe wniosło do Sejmu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Przygotował go Instytut Ordo Iuris. Zakłada m.in. wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu.

Za dalszymi pracami nad projektem opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie PiS, Konfederacji i PSL-TD, a także 8 z 28 głosujących posłów Polski 2050-TD, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

CPK

Tego dnia Sejm nie przyjął także wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Za odrzuceniem wniosku było 211 posłów, przeciw 203, a 12 wstrzymało się od głosu.

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu było 151 posłów Koalicji Obywatelskiej, 24 posłów PSL i żaden z głosujących posłów PiS. Z kolei na 28 posłów Polski 2050 biorących udział w głosowaniu 7 posłów było za wnioskiem Lewicy, 9 przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Przeciw głosował m.in. marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

W tej sprawie Zgorzelski był już zdecydowanie bardziej zasadniczy.

Nie jestem w stanie zrozumieć głosowania kolegów z Polski 2050 ws. CPK

— wskazywał w RMF FM.

Stwierdził jednak, że nie ma mowy o końcu koalicji.

as/RMF FM/PAP

