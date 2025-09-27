TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. To koniec Trzaskowskiego? Semka: Nie nadaje się do polityki. Niech organizuje konkursy, gdzie można wygrać toster

Zaczynają się plotki, że ma powstać jakaś partia bardziej na lewo: Nowacka, Trzaskowski, może lewica Platformy, ale iść z Trzaskowskim na taki bój to jak iść z ratlerkiem na niedźwiedzia” - ocenił w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24 publicysta Piotr Semka.

Jacek Karnowski, redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 rozmawiał ze swoimi gośćmi także o obecnej sytuacji Rafała Trzaskowskiego w Platformie Obywatelskiej.

Semka: Trzaskowski nie zauważył, że radni KO zrobili go w balona

Trzaskowski się wiecznie spóźnia. Przygotowywał Campus, a raczej ogryzek Campusu w postaci jakiegoś kursu dla jakichś aktywistów kampusowych, a nie zauważył że jego radni w Radzie Warszawy zrobili z niego balona po prostu, bo zagłosowali przeciwko jego projektowi prohibicji, którą zresztą popiera 80 proc. warszawiaków w sondażach

— ocenił publicysta Piotr Semka.

Nie nadaje się na polityka. Niech on prowadzi „Pytanie na śniadanie” w TVN albo niech organizuje jakieś konkursy, gdzie można wygrać w nagrodę toster, ale niech nie zajmuje się polityką, bo po prostu się do tego nie nadaje

— dodał.

Teraz znów zaczynają się plotki, że ma powstać jakaś partia bardziej na lewo: Nowacka, Trzaskowski, może lewica Platformy, ale iść z Trzaskowskim na taki bój to jak iść z ratlerkiem na niedźwiedzia

— wskazał Semka.

Janecki: Po Trzaskowskim wszyscy jeżdżą walcem

Stała się rzecz straszna dla Trzaskowskiego - jego rywal odwieczny „prezydencki” zorganizował tak zwany zryw na Podhalu. I ten zryw przedstawiono jako żywotny, nowoczesny, dla elity, a i była taka sugestia, że właściwie to, co się dzieje w Międzyzdrojach, to jest szkolenie dla elity Komsomołu Trzaskowskiego

— stwierdził Stanisław Janecki.

Dostał strasznie od Sikorskiego, nawet nie wiem, czy nie bardziej niż z plaskacza, że zrobili ten zryw wcześniej i pokazali to jako przedsięwzięcie elitarne, natomiast tam - jako takie dziadostwo po prostu. I w opinii publicznej ta narracja, którą narzucił Sikorski i jego współpracownicy, między innymi pani Wiśniewska – to zostało. I Trzaskowski już nie może, bo wszyscy, za przeproszeniem, jeżdżą po nim walcem

— dodał publicysta Tygodnika „Sieci”.

Grabowski: „Zryw” może być próbą przygotowania Sikorskiemu mocnej frakcji

Pytanie, czy ten zryw to nie jest albo próba przygotowania mocnej frakcji - bo Sikorski nie ma tak naprawdę zaplecza, mocnej frakcji w Platformie - albo stworzenia nowego projektu politycznego. A to tylko pokazuje, że sytuacja premiera Donalda Tuska jest trudna. Rafał Trzaskowski rzeczywiście kompletnie się skompromitował w Warszawie

— ocenił dr Marek Grabowski, socjolog.

